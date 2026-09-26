Vialidad informó que las rutas nacionales de San Juan están transitables

Desde la repartición nacional instaron a los automovilistas, transportistas y usuarios a extremar las medidas de precaución al conducir. La advertencia obedece a que el personal de la institución se desplegó en distintos puntos de las trazas para ejecutar tareas habituales de conservación, inspección y mantenimiento de calzada.

Ante la presencia de equipos pesados y operarios en ruta, se recuerda a los conductores respetar las velocidades máximas señalizadas, mantener la distancia de frenado entre vehículos y acatar las indicaciones de los banderilleros apostados en las zonas de trabajo.