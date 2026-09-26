El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional difundió el estado de la red vial nacional en la provincia para este sábado 26 de septiembre. De acuerdo con el informe oficial emitido a primera hora de la mañana, la totalidad de los corredores nacionales de San Juan se encuentran transitables.
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Vialidad informó que las rutas nacionales de San Juan están transitables
El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional emitió su reporte oficial correspondiente a este sábado 26 de septiembre.