Tres motociclistas resultaron gravemente heridos durante las primeras horas de este sábado 26 de septiembre tras ser protagonistas de un impresionante choque en cadena registrado en el departamento Rawson. El siniestro tuvo lugar aproximadamente a las 01:30 en la intersección de calles San Miguel y Recabarren, bajo la jurisdicción de la Comisaría 25º.
Tres heridos graves, entre ellos dos chicos de 17 años, por un choque en Rawson
Un violento accidente vial registrado durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre en la intersección de San Miguel y Recabarren dejó como saldo tres motociclistas internados de gravedad.