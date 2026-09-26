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Tres heridos graves, entre ellos dos chicos de 17 años, por un choque en Rawson

Un violento accidente vial registrado durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre en la intersección de San Miguel y Recabarren dejó como saldo tres motociclistas internados de gravedad.

Tres motociclistas resultaron gravemente heridos durante las primeras horas de este sábado 26 de septiembre tras ser protagonistas de un impresionante choque en cadena registrado en el departamento Rawson. El siniestro tuvo lugar aproximadamente a las 01:30 en la intersección de calles San Miguel y Recabarren, bajo la jurisdicción de la Comisaría 25º.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, un automóvil Peugeot 207 conducido por Fabiana Beatriz Gómez (58) circulaba por calle San Miguel de norte a sur. Al llegar a la esquina de Recabarren e intentar girar hacia el este, fue impactado en el lateral derecho por una motocicleta Corven 110 c.c. sin patente que transitaba en sentido contrario (sur a norte), en la que viajaban dos menores de 17 años.

A raíz del violento impacto, la moto con los dos jóvenes salió despedida hacia el carril opuesto de calle San Miguel y terminó embistiendo a una segunda motocicleta, guiada por Leonor Irene Arias Vegas (44), quien avanzaba detrás del vehículo mayor. Producto de las severas colisiones, los tres ocupantes de los rodados menores sufrieron lesiones de gravedad y debieron ser trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

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En el lugar de los hechos, personal policial practicó el test de alcoholemia a la conductora del auto, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l). La causa quedó formalmente bajo el análisis de los fiscales de la UFI Delitos Especiales, los doctores Roberto Ginsberg y Agostina Pérez, para determinar las responsabilidades penales del hecho.

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