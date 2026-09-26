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Quiénes son los heridos que dejó el violento siniestro entre un auto y dos motos

La Policía y la UFI Delitos Especiales identificaron a las víctimas: se trata de una mujer de 44 años y dos adolescentes de 17 que viajaban en dos motos.

El servicio de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson recibió a tres motociclistas con heridos de consideración luego de un impactante siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre en el departamento Rawson. El hecho se produjo cerca de las 01:30 en la intersección de calles San Miguel y Recabarren, jurisdicción de la Comisaría 25º.

De acuerdo con el informe oficial elaborado por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, la mecánica se inició cuando un Peugeot 207 conducido por Fabiana Beatriz Gómez (58) circulaba de norte a sur por calle San Miguel e intentó girar al este para ingresar a Recabarren. En ese momento fue embestido en el lateral delantero derecho por una motocicleta Corven 110 c.c. negra que transitaba en sentido contrario, guiada por un adolescente identificado como M.J.R (17), quien viajaba acompañado por A.I.C (17).

Tras la colisión inicial, el rodado de los dos jóvenes y sus ocupantes salieron despedidos hacia el carril opuesto de calle San Miguel, impactando de lleno contra una segunda motocicleta marca Corven 110 c.c. roja que venía detrás del automóvil. Este segundo vehículo era conducido por Leonor Irene Arias Vegas (44).

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Como consecuencia de la violencia del impacto, Arias Vegas y los dos menores sufrieron traumatismos y lesiones de gravedad, requiriendo el traslado inmediato en ambulancia hasta el hospital departamental. En el lugar del hecho, la Policía le realizó la prueba de dosaje de alcohol a la conductora del auto, la cual dio resultado negativo (0,0 g/l). La causa quedó bajo las directivas de los fiscales Roberto Ginsberg y Agostina Pérez.

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