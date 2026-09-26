El servicio de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson recibió a tres motociclistas con heridos de consideración luego de un impactante siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre en el departamento Rawson. El hecho se produjo cerca de las 01:30 en la intersección de calles San Miguel y Recabarren, jurisdicción de la Comisaría 25º.
Quiénes son los heridos que dejó el violento siniestro entre un auto y dos motos
La Policía y la UFI Delitos Especiales identificaron a las víctimas: se trata de una mujer de 44 años y dos adolescentes de 17 que viajaban en dos motos.