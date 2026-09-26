Quiénes son los heridos que dejó el violento siniestro entre un auto y dos motos

De acuerdo con el informe oficial elaborado por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, la mecánica se inició cuando un Peugeot 207 conducido por Fabiana Beatriz Gómez (58) circulaba de norte a sur por calle San Miguel e intentó girar al este para ingresar a Recabarren. En ese momento fue embestido en el lateral delantero derecho por una motocicleta Corven 110 c.c. negra que transitaba en sentido contrario, guiada por un adolescente identificado como M.J.R (17), quien viajaba acompañado por A.I.C (17).

Tras la colisión inicial, el rodado de los dos jóvenes y sus ocupantes salieron despedidos hacia el carril opuesto de calle San Miguel, impactando de lleno contra una segunda motocicleta marca Corven 110 c.c. roja que venía detrás del automóvil. Este segundo vehículo era conducido por Leonor Irene Arias Vegas (44).