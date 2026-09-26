Un delincuente de apellido Arias fue aprehendido y condenado al Servicio Penitenciario Provincial luego de un operativo ejecutado por la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5. El procedimiento judicial se originó a partir de la investigación por un hecho delictivo ocurrido durante la madrugada del pasado 22 de septiembre en el departamento Capital.
Robó fiambres en un local de comida rápida y fue condenado al Penal
Un sujeto de apellido Arias fue detenido en el Barrio Las Rosas tras ser identificado por las cámaras de seguridad de un local de comida rápida de Capital.