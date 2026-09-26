Robó fiambres en un local de comida rápida y fue condenado al Penal

El ilícito tuvo lugar en un comercio de comida rápida situado sobre el lateral de Avenida Circunvalación, entre calles Mendoza y Santiago del Estero. Según detallaron las fuentes policiales, el sujeto violentó uno de los accesos principales del local para ingresar y sustraer piezas de fiambre y diversos elementos de valor antes de darse a la fuga.

El análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento permitió a los brigadistas identificar al sospechoso. Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó un orden de allanamiento para una vivienda situada en el Barrio Las Rosas, en Rawson, donde se logró la detención de Arias y la recuperación de parte de la mercadería sustraída, además de las prendas de vestir utilizadas al momento del robo.