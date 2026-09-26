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Robó fiambres en un local de comida rápida y fue condenado al Penal

Un sujeto de apellido Arias fue detenido en el Barrio Las Rosas tras ser identificado por las cámaras de seguridad de un local de comida rápida de Capital.

Un delincuente de apellido Arias fue aprehendido y condenado al Servicio Penitenciario Provincial luego de un operativo ejecutado por la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5. El procedimiento judicial se originó a partir de la investigación por un hecho delictivo ocurrido durante la madrugada del pasado 22 de septiembre en el departamento Capital.

El ilícito tuvo lugar en un comercio de comida rápida situado sobre el lateral de Avenida Circunvalación, entre calles Mendoza y Santiago del Estero. Según detallaron las fuentes policiales, el sujeto violentó uno de los accesos principales del local para ingresar y sustraer piezas de fiambre y diversos elementos de valor antes de darse a la fuga.

El análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento permitió a los brigadistas identificar al sospechoso. Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó un orden de allanamiento para una vivienda situada en el Barrio Las Rosas, en Rawson, donde se logró la detención de Arias y la recuperación de parte de la mercadería sustraída, además de las prendas de vestir utilizadas al momento del robo.

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Durante la inspección del inmueble, los efectivos hallaron también una motocicleta que presentaba anomalías numéricas en el motor y chasis, además de poseer una chapa patente que no correspondía al rodado. Por disposición del fiscal interviniente, se ordenó el secuestro de todos los elementos y el posterior traslado del acusado ante el juez de la causa, quien dictó sentencia condenatoria para su traslado efectivo al Penal de Chimbas.

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