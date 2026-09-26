Preocupación por Mbappé: el parte médico del Real Madrid tras lesionarse en Francia-Turquía

Cuándo podría volver a jugar

La lesión afecta nuevamente la rodilla izquierda, una zona que ya había generado problemas al francés durante 2025 y comienzos de 2026. En marzo, el Real Madrid había informado un esguince en esa misma articulación.

De acuerdo con la estimación conocida tras los estudios, Mbappé tendría un período de recuperación de alrededor de 10 a 12 días. De cumplirse esos plazos, tendría posibilidades de estar disponible para el regreso del Real Madrid a la competencia después del parón internacional, previsto para el 10 de octubre ante Villarreal.

Por lo pronto, el capitán francés se perderá los tres partidos restantes de esta ventana de la Nations League: ante Bélgica el 28 de septiembre, Italia el 2 de octubre y nuevamente Bélgica el 5 de octubre. Zinedine Zidane decidió no convocar a otro futbolista para reemplazarlo.