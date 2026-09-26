Kylian Mbappé encendió las alarmas en Francia y el Real Madrid luego de lesionarse en el triunfo de la selección de Francia 1-0 ante Turquía por la Nations League. El delantero marcó el único gol del partido, pero poco después debió abandonar el campo por una molestia en la rodilla izquierda.
Preocupación por Mbappé: el parte médico del Real Madrid tras lesionarse en Francia-Turquía
Kylian Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda tras marcar ante Turquía y estará cerca de dos semanas fuera.