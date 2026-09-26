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Distinguieron a San Juan por la Mejor Campaña Publicitaria en Turismo del país

La propuesta “Está muy lindo San Juan”, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y protagonizada por Darío Barassi, fue elegida como la Mejor Campaña Publicitaria en Turismo en la edición 2026.

La provincia de San Juan fue distinguida este sábado con un prestigioso galardón nacional al obtener el premio a la Mejor Campaña Publicitaria en Turismo durante la edición 2026 de los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (FED). La distinción recayó sobre la propuesta oficial “Está muy lindo San Juan”, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del gobierno provincial.

El proyecto premiado tuvo como eje promocionar las experiencias, paisajes e identidad local para posicionar a la provincia como un destino de referencia a nivel nacional e internacional. La campaña contó con el protagonismo central del actor y conductor sanjuanino Darío Barassi, quien aportó su estilo y carisma para amplificar la difusión de los atractivos locales hacia nuevos públicos de todo el país.

La entrega del galardón contó con la presencia de una comitiva provincial encabezada por el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, la secretaria de Cultura, Analía Vilches, la directora de Relaciones Institucionales, Daniela Golfieri, y la directora de Desarrollo y Productos Turísticos, Natalia López, junto a referentes del sector a nivel nacional.

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Los Premios FED constituyen una de las principales instancias de reconocimiento a la industria turística argentina, evaluando en sus 14 categorías iniciativas ligadas a la innovación, la calidad y la comunicación institucional. La elección de los ganadores estuvo a cargo de un jurado independiente integrado por periodistas especializados de todo el país.

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