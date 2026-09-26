La provincia de San Juan fue distinguida este sábado con un prestigioso galardón nacional al obtener el premio a la Mejor Campaña Publicitaria en Turismo durante la edición 2026 de los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (FED). La distinción recayó sobre la propuesta oficial “Está muy lindo San Juan”, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del gobierno provincial.
Distinguieron a San Juan por la Mejor Campaña Publicitaria en Turismo del país
La propuesta “Está muy lindo San Juan”, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y protagonizada por Darío Barassi, fue elegida como la Mejor Campaña Publicitaria en Turismo en la edición 2026.