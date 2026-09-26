Distinguieron a San Juan por la Mejor Campaña Publicitaria en Turismo del país

El proyecto premiado tuvo como eje promocionar las experiencias, paisajes e identidad local para posicionar a la provincia como un destino de referencia a nivel nacional e internacional. La campaña contó con el protagonismo central del actor y conductor sanjuanino Darío Barassi, quien aportó su estilo y carisma para amplificar la difusión de los atractivos locales hacia nuevos públicos de todo el país.

La entrega del galardón contó con la presencia de una comitiva provincial encabezada por el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, la secretaria de Cultura, Analía Vilches, la directora de Relaciones Institucionales, Daniela Golfieri, y la directora de Desarrollo y Productos Turísticos, Natalia López, junto a referentes del sector a nivel nacional.