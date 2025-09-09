"
Tras seis meses de parálisis, reactivarán la obra de la Ruta 40 Sur

El gobernador confirmó que se destrabaron los fondos y la UTE retomará los trabajos desde el 15 de septiembre. Más de 160 operarios volverán a sus puestos.

Luego de casi seis meses de suspensión, el Gobierno de San Juan confirmó la reactivación de la obra de la Ruta 40 Sur, un tramo estratégico de 27 kilómetros clave para el tránsito de vehículos y camiones de carga en la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego explicó que el avance fue posible gracias a un cambio en la fuente de financiamiento, originalmente identificada como “Fuente 22”, que había generado trabas en la emisión de certificados. “Se cambió la fuente y eso permitió destrabar la situación. Ya se cancelaron los certificados adeudados y la UTE retomó los trabajos en el tramo sur. Esto nos da tranquilidad para avanzar sin nuevos inconvenientes”, señaló.

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, precisó que los pagos pendientes ya fueron regularizados y que todo está en condiciones para continuar con las tareas. “También firmamos un convenio de colaboración con Vialidad Nacional. Les propusimos trabajar en conjunto: si ellos tienen las herramientas pero no los fondos, nosotros podemos aportar recursos para realizar tareas de mantenimiento como limpieza de banquinas”, agregó.

El secretario general de la UOCRA San Juan, Alberto Tobares, confirmó que las obras se reanudarán a partir del 15 de septiembre. “Nos informaron que no querían adelantar nada hasta tener la confirmación oficial. Finalmente, firmaron el acta y nos indicaron que comenzarían a convocar a los trabajadores para que se reincorporen paulatinamente”, expresó.

La interrupción comenzó el 17 de julio, cuando la Unión Transitoria de Empresas Dumandzic–Semisa detuvo los trabajos por certificados de obra impagos durante medio año. Aunque la financiación proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los fondos no habían sido transferidos por el Gobierno nacional. El empresario Ante Dumandzic confirmó que buena parte de la deuda ya fue saldada y que la obra podrá continuar.

Antes de la suspensión, la construcción avanzaba en la colectora oeste, que servirá de desvío mientras se interviene la parte central de la ruta. En total, el proyecto emplea a 160 operarios, en su mayoría vecinos de las zonas cercanas, además de personal jerárquico, de servicios y proveedores. Según el presupuesto inicial de 2022, el costo superaba los $11.000 millones, cifra que con las actualizaciones se habría duplicado.

La Ruta 40 Sur tuvo varios frenos en los últimos años, incluyendo la quiebra de la empresa Green SA en 2019 y posteriores demoras administrativas. Esta reactivación busca recuperar el ritmo de obra y garantizar la conectividad vial en uno de los corredores más transitados de San Juan.

