El grave accidente ocurrido durante la madrugada del domingo, en Marquesado sigue teniendo en vilo a familiares y allegados. Según confirmaron, Gonzalo Ontiveros, uno de los jóvenes de 17 años que viajaba en el auto, se encuentra fuera de peligro y este martes podría recibir el alta hospitalaria.
Continúa delicada la salud de uno de los adolescentes que chocó con un Uber
Gonzalo Ontiveros evoluciona favorablemente y evalúan darle el alta, mientras que Benjamín Videla permanece en terapia intensiva tras una cirugía de cadera.