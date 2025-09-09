"
Continúa delicada la salud de uno de los adolescentes que chocó con un Uber

Gonzalo Ontiveros evoluciona favorablemente y evalúan darle el alta, mientras que Benjamín Videla permanece en terapia intensiva tras una cirugía de cadera.

El grave accidente ocurrido durante la madrugada del domingo, en Marquesado sigue teniendo en vilo a familiares y allegados. Según confirmaron, Gonzalo Ontiveros, uno de los jóvenes de 17 años que viajaba en el auto, se encuentra fuera de peligro y este martes podría recibir el alta hospitalaria.

Mientras tanto, familiares y amigos de Benjamín convocaron a una misa este martes al mediodía en la Catedral para pedir por su pronta recuperación.

La investigación del caso quedó en manos de la jueza María Julia Camus, quien declaró a sanjuan8.com que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. No obstante, desde la UFI de Delitos Especiales difundieron un video en el que se observa una maniobra de exceso de velocidad que habría derivado en el siniestro.

