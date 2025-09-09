Continúa delicada la salud de uno de los adolescentes que chocó con un Uber

En tanto, la situación de Benjamín Videla, arquero de hockey sobre césped de UVT, continúa siendo delicada. El adolescente fue sometido a una intervención quirúrgica de cadera y permanece internado en la unidad de Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson.

Ambos chicos, junto con una pasajera del vehículo de la aplicación Uber, habían sido trasladados al servicio de urgencias inmediatamente después del choque.