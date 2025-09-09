Según el reporte actualizado de Vialidad Nacional, este martes todas las rutas nacionales que atraviesan San Juan se encuentran habilitadas y transitables. No obstante, se solicita a los conductores circular con precaución en la Ruta Nacional 149, a la altura del departamento Calingasta, por la presencia de badenes.
Rutas nacionales en San Juan: todas habilitadas y seguras para circular
El último parte de Vialidad Nacional informa que las rutas se encuentran habilitadas y sin novedades. Solo se recomienda especial atención en zonas de badenes en la RN 149, en el departamento Calingasta.