Rutas nacionales en San Juan: todas habilitadas y seguras para circular

El último parte de Vialidad Nacional informa que las rutas se encuentran habilitadas y sin novedades. Solo se recomienda especial atención en zonas de badenes en la RN 149, en el departamento Calingasta.

Según el reporte actualizado de Vialidad Nacional, este martes todas las rutas nacionales que atraviesan San Juan se encuentran habilitadas y transitables. No obstante, se solicita a los conductores circular con precaución en la Ruta Nacional 149, a la altura del departamento Calingasta, por la presencia de badenes.

  • Ruta Nacional 40 (San Juan – Mendoza / San Juan – Jáchal / Huaco – límite con La Rioja): transitable sin novedades.

  • Ruta Nacional 153 (Sarmiento): transitable sin novedades.

  • Ruta Nacional 014 (Circunvalación): transitable sin novedades.

  • Ruta Nacional 150 (Jáchal – Ischigualasto / Jáchal – Rodeo): transitable sin novedades.

  • Ruta Nacional 149 (Calingasta): transitable con precaución en badenes.

  • Ruta Nacional 149 (Iglesia): transitable sin novedades.

  • Ruta Nacional 20 (San Juan – San Luis, El Encón): transitable sin novedades.

  • Ruta Nacional 141 (San Juan – Chepes): transitable sin novedades.

Desde el organismo remarcaron la importancia de respetar las velocidades permitidas y las señales viales, sobre todo en zonas de montaña y badenes donde las condiciones pueden variar.

