La Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo de la fiscal Agostina Ventimiglia, brindó detalles sobre el siniestro vial ocurrido el jueves sobre Ruta Nacional 40, a la altura del autódromo El Villicum, en Albardón, donde una mujer perdió la vida.
Sin detenidos tras el siniestro que se cobró la vida de una mujer en Ruta 40
La fiscal Ventimiglia detalló que la EcoSport invadió el carril contrario e impactó contra un Gol. Falleció Ester Carrizo, de 67 años. No hay detenidos y la causa es por homicidio culposo.