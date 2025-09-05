"
Sin detenidos tras el siniestro que se cobró la vida de una mujer en Ruta 40

La fiscal Ventimiglia detalló que la EcoSport invadió el carril contrario e impactó contra un Gol. Falleció Ester Carrizo, de 67 años. No hay detenidos y la causa es por homicidio culposo.

La víctima fue identificada como Ester Carrizo, de 67 años, quien viajaba como acompañante en una Ford EcoSport conducida por su hijo, Carlos González. En ese vehículo también se trasladaba la pareja de González, Margarita Páez. El otro rodado involucrado fue un Volkswagen Gol Trend, al mando de Adrián Mayea, acompañado por su esposa Rocío Quintero y el hijo de ambos, de apenas un año.

Según explicó la fiscal, la EcoSport circulaba de norte a sur y el Gol en sentido contrario. “La EcoSport habría invadido el carril contrario y, para evitar el impacto, ambos vehículos intentan maniobrar hacia la banquina oeste, pero no logran evitar el roce”, detalló Ventimiglia.

El contacto derivó en que ambos automóviles volcaran violentamente. Producto del vuelco, Carrizo salió despedida y murió en el lugar. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para determinar las causas exactas del deceso.

Los demás ocupantes resultaron con politraumatismos y fueron hospitalizados, aunque ya recibieron el alta médica. Los tripulantes del Volkswagen Gol fueron dados de alta el mismo día del accidente, mientras que la mujer que viajaba en la EcoSport fue dada de alta este miércoles.

La fiscalía confirmó que se realizaron pericias accidentológicas y de criminalística, además de recoger testimonios de dos testigos presenciales, que coincidieron con la reconstrucción oficial de la mecánica del hecho. Por el momento, la causa fue caratulada como homicidio culposo, sin detenidos. Desde la UFI desmintieron que el conductor de la EcoSport haya quedado arrestado, como trascendió en un primer momento.

El hecho volvió a encender las alarmas por la seguridad en la Ruta 40, donde ya se han registrado múltiples tragedias en los últimos años.

