Sin detenidos tras el siniestro que se cobró la vida de una mujer en Ruta 40

El contacto derivó en que ambos automóviles volcaran violentamente. Producto del vuelco, Carrizo salió despedida y murió en el lugar. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para determinar las causas exactas del deceso.

Los demás ocupantes resultaron con politraumatismos y fueron hospitalizados, aunque ya recibieron el alta médica. Los tripulantes del Volkswagen Gol fueron dados de alta el mismo día del accidente, mientras que la mujer que viajaba en la EcoSport fue dada de alta este miércoles.

image

La fiscalía confirmó que se realizaron pericias accidentológicas y de criminalística, además de recoger testimonios de dos testigos presenciales, que coincidieron con la reconstrucción oficial de la mecánica del hecho. Por el momento, la causa fue caratulada como homicidio culposo, sin detenidos. Desde la UFI desmintieron que el conductor de la EcoSport haya quedado arrestado, como trascendió en un primer momento.

El hecho volvió a encender las alarmas por la seguridad en la Ruta 40, donde ya se han registrado múltiples tragedias en los últimos años.