La Feria Agroproductiva llega al Centro Cívico con más de 90 productores

Los sanjuaninos tendrán la oportunidad de abastecerse de los mejores sabores de la tierra. La oferta incluirá una diversidad de productos estacionales y elaborados: desde las verduras más frescas y huevos de campo hasta delicias como dulces artesanales, aceitunas curadas, aceite de oliva extra virgen, nueces y almendras. Además, habrá espacio para la panificación casera, conservas y miel pura.

El evento no solo es una oportunidad para comprar, sino también para conectar con los productores, conocer los procesos detrás de cada item y valorar el trabajo que sustenta el sector agropecuario de la provincia. Es el lugar ideal para apoyar la producción local y llevar a la mesa alimentos con identidad sanjuanina.