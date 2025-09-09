Organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario dependiente del Ministerio de Producción, la feria busca fortalecer el circuito de comercialización de los pequeños y medianos productores de la provincia. Los asistentes encontrarán desde verduras y huevos hasta panificación artesanal, miel, aceite de oliva, frutos secos y conservas, promoviendo el consumo de lo hecho en San Juan.
La Feria Agroproductiva llega al Centro Cívico con más de 90 productores
El encuentro se desarrollará el miércoles 10 de septiembre en la Plaza Seca, de 10:00 a 13:30 horas. Los consumidores podrán acceder directamente a una amplia gama de productos frescos y elaborados locales .