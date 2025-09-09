"
Mamá de Julieta Viñales: "Lo que hizo con mi hija es terrible y tiene que pagar"

Cinco años después de la muerte de Julieta Viñales, su madre pide justicia mientras comienza el juicio contra el médico imputado por mala praxis. Mirá la entrevista.

Este martes 9 de septiembre comenzó el juicio oral por la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que falleció en marzo de 2020 luego de someterse a una cirugía de amígdalas. El único imputado es el médico Maximiliano Babsía, otorrinolaringólogo, procesado desde 2022 por el delito de homicidio culposo por mala praxis.

La familia de Julieta ha sostenido un reclamo constante durante cinco años, y renovó en las últimas horas su pedido de justicia. Su madre, Cynthia Aboal, expresó conmovida:

“Es un día que veníamos esperando hace 5 años, que estamos pidiendo justicia por Julieta. Es un día importante para la familia y los amigos. Lo que hizo con mi hija es terrible y el responsable de la muerte de mi hija tiene que pagar. No se preocupó por la vida de mi hija.”

En un mensaje compartido en redes sociales, la madre destacó que:

“Juli era un ser hermoso por fuera y por dentro, y estaba estudiando para ingresar a Medicina. No solo se llevó la vida de mi hija, sino de toda la familia; este es el dolor más profundo que se puede sentir. Una mamá por su hija hace de todo.”

El caso generó profunda conmoción en la provincia. Según la denuncia presentada por la familia, durante la cirugía el médico habría provocado una laceración en la arteria carótida, lo que desencadenó complicaciones fatales. Julieta, que había regresado a San Juan desde Buenos Aires donde cursaba Medicina, fue dada de alta tras la operación, pero al empeorar su estado y comenzar a vomitar sangre, fue ingresada de urgencia al Hospital Rawson, donde falleció el 3 de marzo de 2020.

El inicio del juicio representa para la familia un paso fundamental en su búsqueda de justicia: "Después de tanta espera, llega el día en que se abrirán las puertas de la verdad. Julieta merece justicia, y cada audiencia será un paso para que su voz y sus derechos vulnerados no queden en silencio.”

