Mamá de Julieta Viñales: "Lo que hizo con mi hija es terrible y tiene que pagar"

En un mensaje compartido en redes sociales, la madre destacó que:

“Juli era un ser hermoso por fuera y por dentro, y estaba estudiando para ingresar a Medicina. No solo se llevó la vida de mi hija, sino de toda la familia; este es el dolor más profundo que se puede sentir. Una mamá por su hija hace de todo.”

El caso generó profunda conmoción en la provincia. Según la denuncia presentada por la familia, durante la cirugía el médico habría provocado una laceración en la arteria carótida, lo que desencadenó complicaciones fatales. Julieta, que había regresado a San Juan desde Buenos Aires donde cursaba Medicina, fue dada de alta tras la operación, pero al empeorar su estado y comenzar a vomitar sangre, fue ingresada de urgencia al Hospital Rawson, donde falleció el 3 de marzo de 2020.

El inicio del juicio representa para la familia un paso fundamental en su búsqueda de justicia: "Después de tanta espera, llega el día en que se abrirán las puertas de la verdad. Julieta merece justicia, y cada audiencia será un paso para que su voz y sus derechos vulnerados no queden en silencio.”