Este martes 9 de septiembre comenzó el juicio oral por la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que falleció en marzo de 2020 luego de someterse a una cirugía de amígdalas. El único imputado es el médico Maximiliano Babsía, otorrinolaringólogo, procesado desde 2022 por el delito de homicidio culposo por mala praxis.
Mamá de Julieta Viñales: "Lo que hizo con mi hija es terrible y tiene que pagar"
Cinco años después de la muerte de Julieta Viñales, su madre pide justicia mientras comienza el juicio contra el médico imputado por mala praxis. Mirá la entrevista.