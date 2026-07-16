Tras los incidentes, definen cómo funcionarán los colectivos durante la final

Entre las opciones que se encuentran sobre la mesa aparece la posibilidad de interrumpir momentáneamente la circulación de los colectivos antes del inicio del partido y reanudar el servicio aproximadamente una hora después del final del encuentro.

La propuesta busca proteger tanto a los pasajeros como a los conductores, aunque hasta el momento no existe ninguna decisión oficial y cualquier modificación deberá ser consensuada entre las empresas prestatarias y el Gobierno provincial.

Fuentes consultadas por este diario, indicaron que la UTA solicitó formalmente la reunión con ATAP y que será ese encuentro el que determine si corresponde aplicar un esquema especial para la jornada del domingo. Además, al disputarse el partido un domingo, la Red Tulum ya tendrá una frecuencia reducida, tal como ocurre habitualmente durante esa jornada.

A los desmanes registrados en las calles se sumaron las denuncias de los propios trabajadores del transporte público. Conductores de distintas líneas de la Red Tulum describieron la jornada posterior al triunfo frente a Inglaterra como "descontrolada" y aseguraron que estuvieron expuestos a situaciones de extremo riesgo.

Según relataron, apenas terminó el partido miles de personas abordaron las unidades de manera simultánea. Muchos pasajeros subieron sin pagar el boleto, se colgaron de las puertas e incluso obligaron a los choferes a circular con las puertas abiertas y con una cantidad de pasajeros muy superior a la capacidad permitida.

Además, denunciaron robos de pertenencias a usuarios dentro de los colectivos, arrebatos, agresiones físicas y verbales contra los conductores que intentaban mantener el orden y daños en algunas unidades.

Desde la Unión Tranviarios Automotor reclamaron un fuerte operativo policial para el domingo, con presencia de efectivos en los principales puntos de trasbordo y durante los recorridos de las distintas líneas.

La posibilidad de modificar el servicio surge luego de los graves episodios registrados durante los festejos por la clasificación de Argentina a la final del Mundial.

Según el balance de la Policía de San Juan, unas 30.000 personas participaron de las celebraciones en la Plaza 25 de Mayo, donde se registraron 24 personas detenidas y una efectivo policial resultó herida tras recibir el impacto de una botella.

A esas situaciones se sumaron las imágenes de personas viajando sobre los techos de colectivos, sacando gran parte del cuerpo por las ventanillas y sobrecargando las unidades, escenas que generaron preocupación entre empresarios del transporte y trabajadores del sector.

Incluso trascendió que un chofer de la empresa Mayo habría sido agredido y despojado de sus pertenencias mientras prestaba servicio durante los festejos, un hecho que también será analizado durante la reunión prevista para este viernes.

La decisión se conocerá este viernes

Por el momento, el funcionamiento de la Red Tulum para la final entre Argentina y España continúa sin modificaciones. Sin embargo, la reunión prevista para este viernes será determinante para establecer si habrá un operativo especial, cambios en los recorridos o una interrupción temporal del servicio durante uno de los eventos deportivos más convocantes de los últimos años.

La resolución buscará garantizar la seguridad de choferes, pasajeros y del resto de los sanjuaninos que participen de los festejos si la Selección vuelve a hacer historia.