Un incendio arrasó con una casa y un taller: las pérdidas fueron totales e investigan el origen

Al arribar al lugar, las primeras dotaciones encontraron que las llamas ya envolvían la casa y el taller, por lo que el operativo se concentró en contener el avance del incendio para evitar que alcanzara otras propiedades. El trabajo se realizó de manera conjunta entre Bomberos Voluntarios de Pocito y Bomberos de la Policía de San Juan, que desplegaron varias líneas de agua sobre ambos frentes del incendio.

Pese al esfuerzo de los rescatistas, el fuego consumió por completo la vivienda y el taller. Además, la mayoría de los vehículos que se encontraban en el predio quedaron destruidos. Solo dos pudieron ser rescatados gracias a la rápida intervención de los bomberos.

Durante el operativo también fue necesario evacuar a algunos vecinos que presentaban síntomas de inhalación de humo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.

Las tareas para extinguir completamente el incendio, enfriar la zona y remover los escombros se extendieron durante aproximadamente una hora y media, hasta que el foco quedó totalmente controlado.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.