Lo que comenzó como un incendio de pasturas terminó convirtiéndose en una escena desesperante para una familia de Pocito. En cuestión de minutos, las llamas avanzaron sin control hasta alcanzar una vivienda y un taller de chapa y pintura, donde provocaron pérdidas totales y destruyeron casi todos los vehículos que había en el lugar.
Un incendio arrasó con una casa y un taller: las pérdidas fueron totales e investigan el origen
El fuego comenzó en un sector de pastizales y, favorecido por las condiciones del lugar, avanzó rápidamente hacia una zona habitada. No hubo heridos, aunque varias personas debieron ser evacuadas por inhalación de humo. Bomberos lograron evitar que las llamas alcanzaran otras viviendas.