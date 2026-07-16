Argentina-España por la Copa del Mundo ya tiene juez: un viejo conocido estará en Nueva Jersey

Nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, Eslovenia, Vincic es árbitro FIFA desde 2010 y forma parte de la elite del fútbol europeo. A lo largo de su carrera dirigió más de 100 encuentros internacionales y estuvo presente en algunas de las competencias más importantes del planeta.

Su momento de mayor reconocimiento llegó en 2024, cuando fue elegido para dirigir la final de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund en Wembley. Aquella designación lo convirtió en el segundo árbitro esloveno de la historia en conducir una definición del máximo torneo europeo.

También tuvo participación en Eurocopas y Mundiales. En Qatar 2022 dirigió dos partidos, entre ellos el histórico debut argentino frente a Arabia Saudita. En la Copa del Mundo 2026 ya estuvo presente en otros encuentros antes de recibir la máxima responsabilidad: la final.

Más allá de sus antecedentes deportivos, Vincic también atravesó un episodio que generó ruido fuera de las canchas

En mayo de 2020 fue detenido en Bosnia y Herzegovina durante un operativo policial contra una presunta red vinculada a prostitución, drogas y armas. El árbitro fue interrogado durante el procedimiento y liberado esa misma noche sin cargos.

Según explicó posteriormente, había asistido a un almuerzo y terminó involucrado en una situación que desconocía. "Fue mi mayor error aceptar esa invitación. Estaba sentado con mi compañía y de repente llegó la policía", explicó tiempo después en medios de su país.

La Federación Eslovena de Fútbol respaldó públicamente al árbitro y aseguró que se trató de una situación circunstancial. La justicia bosnia tampoco avanzó contra él y Vincic continuó con su carrera internacional.

El recuerdo argentino: Arabia Saudita y una historia que busca cambiar

La relación entre Vincic y Argentina quedó marcada por aquel partido del Mundial de Qatar.

El 22 de noviembre de 2022, la Selección de Lionel Scaloni llegaba como una de las grandes candidatas al título, pero sufrió un golpe inesperado en el debut. Lionel Messi abrió el marcador de penal, pero Arabia Saudita reaccionó en el segundo tiempo y dio vuelta el encuentro con goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari. Aquel partido fue el inicio de un camino que terminó con Argentina levantando la Copa del Mundo, pero también quedó como una de las mayores pruebas de carácter del ciclo Scaloni.

Ahora, Vincic volverá a aparecer en un partido decisivo. Ya no será un debut ni habrá margen para corregir. Será la final del Mundial 2026, con Messi buscando otra página histórica y Argentina frente a España por la gloria máxima.

El esloveno tendrá la responsabilidad de manejar una final cargada de tensión, historia y millones de miradas encima. Una nueva cita en su carrera, pero posiblemente la más importante de todas.