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Tras la bandera de Malvinas, los kelpers pidieron sanciones de la FIFA contra la Argentina

Las autoridades locales calificaron el gesto como “insensible”, reclamaron que la política no interfiera en el deporte y solicitaron a la FIFA que analice la posibilidad de aplicar sanciones.

El Gobierno de las Islas Malvinas difundió un duro comunicado luego de que los jugadores de la Selección argentina exhibieran una bandera en defensa de la soberanía argentina sobre el archipiélago tras la victoria frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

La polémica se originó una vez finalizado el encuentro en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró la clasificación a la final de la Copa del Mundo. Durante los festejos, varios futbolistas posaron con una bandera vinculada al histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, una imagen que rápidamente se viralizó y reavivó la disputa diplomática.

En el comunicado difundido este jueves, las autoridades del archipiélago sostuvieron que lamentan la decisión del plantel argentino de utilizar ese símbolo en un partido que, según afirmaron, “de ninguna manera involucraba a las Islas Falkland”.

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El Gobierno de las Islas Falkland está decepcionado —aunque, lamentablemente, no sorprendido— de que la selección argentina de fútbol haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial disputada anoche”, expresaron.

“El pueblo de las islas fue víctima de una invasión agresiva en 1982, que dejó a muchas personas traumatizadas. Por lo tanto, la bandera exhibida por Argentina anoche fue particularmente insensible para muchas personas de las Falkland”, afirmaron.

Asimismo, las autoridades insistieron en que las islas “no deben ser utilizadas como herramienta política” y agradecieron el respaldo recibido por parte del Gobierno británico frente a la controversia.

En relación con la normativa de la FIFA, el comunicado remarca que uno de los principios del organismo rector del fútbol mundial es mantener al margen las cuestiones políticas durante las competencias internacionales. En ese marco, solicitaron que el episodio sea evaluado y, de corresponder, se apliquen las sanciones previstas.

“Como destacó el secretario de Negocios, Peter Kyle, uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política permanezca separada del fútbol. Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del deporte y sancione cualquier conducta de esta naturaleza de acuerdo con sus propias normas”, indicaron.

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