Orrego visitó una exportadora de pasas que apuesta a crecer con energía limpia

Uno de los principales proyectos fue la incorporación de paneles fotovoltaicos para abastecer la planta industrial con energía limpia y renovable. Para esta iniciativa, Frutandina contó con un aporte de $53 millones otorgado por Fiduciaria San Juan, con el objetivo de reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia energética.

Además, la empresa destinó $200 millones provenientes de una línea de Agencia Calidad San Juan, canalizada a través de Banco San Juan, para la construcción de nuevos galpones que permitirán optimizar el funcionamiento de la planta.

A esto se sumó una inversión de $60 millones gestionada mediante la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones y Banco Credicoop, que permitió adquirir una nueva báscula para mejorar los procesos internos y la logística de producción.

Una empresa sanjuanina con más de seis décadas de historia

Frutandina es una empresa familiar especializada en la elaboración de pasas de uva Premium. Sus orígenes se remontan a 1961, cuando nació bajo el nombre de Pasandina S.R.L., y en 1985 se consolidó como Frutandina S.A. tras la fusión con Río Castaño S.R.L., bajo la conducción de la familia Huertas.

Radicada en Albardón, la firma combina las condiciones naturales de San Juan —un clima seco, una marcada amplitud térmica, suelos productivos y agua proveniente del deshielo cordillerano— con procesos industriales de alta tecnología.

Con más de 60 años de trayectoria, la empresa logró transformar la producción primaria en alimentos con valor agregado, convirtiéndose en una pieza importante dentro de la economía regional.

Actualmente, el 85% de su producción está destinada al mercado externo, donde compite con sus productos en destinos internacionales de alta exigencia.

La visita del gobernador puso en valor el rol de las empresas sanjuaninas que generan empleo, agregan valor a la producción local y encuentran en el financiamiento productivo una herramienta clave para continuar creciendo.