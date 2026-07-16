San Juan muestra todo su potencial en La Rural con turismo, minería y 24 empresas

Uno de los grandes atractivos es la propuesta artística, que incluye intervenciones en vivo, música, danza, narraciones e instalaciones visuales que buscan reflejar la identidad sanjuanina. Además, artesanos de los rubros textil y cerámica realizan demostraciones de su trabajo frente al público.
Turismo y minería, protagonistas
La promoción turística ocupa un lugar central dentro del espacio provincial. A través de juegos y actividades interactivas, los visitantes pueden conocer algunos de los principales destinos naturales, culturales e históricos de San Juan, con el objetivo de incentivar futuras visitas a la provincia.
La minería también cuenta con un espacio exclusivo, pensado para acercar la actividad al público de manera didáctica. Allí se desarrollan dos propuestas interactivas: "Memotest", un juego para descubrir los minerales de la cordillera sanjuanina, y "Atrapá los minerales", que permite identificar qué minerales forman parte de objetos de uso cotidiano.
Además, especialistas brindan información sobre los principales proyectos mineros de la provincia, su planificación y el impacto que tiene la actividad en el desarrollo económico y social de San Juan.
Veinticuatro empresas representan a la provincia
La producción sanjuanina es otro de los ejes de la participación provincial. En total, 24 empresas integran la propuesta de la Oferta Exportable de San Juan durante las dos semanas de la muestra.
En la primera etapa participan:
- Sal Campestre de Oro
- Oliovita
- Biodena Biocosmética
- Merced del Estero
- Champañera Miguel Mas
- Profecía
- Aguma Casa Vinícola
- Bodega Bubica
- San Juan Gourmet
- Familia Saleme
- Dates Aceites y Aceitunas
- Leblín
Mientras que en la segunda semana estarán presentes:
- Don Albin
- De La Presilla
- Familia Bosque
- El Nono Luis
- Seis Marías
- Bodega Romano Pin
- Terra Cosentino
- Bodega Villa Borjas
- Ángel Negro
- Familia Monserrat
- San Juan de los Olivos
- Bodega La Fortuna
Las firmas exhiben productos vinculados a la gastronomía, vinos, aceites de oliva, aceitunas, alimentos regionales, cosmética natural y otras producciones que forman parte de la identidad económica de la provincia.
Una vidriera para generar nuevos negocios
La Exposición Rural de Palermo reúne cada año a productores, empresarios, profesionales, inversores y visitantes de distintos puntos del país y del mundo, convirtiéndose en uno de los principales espacios para generar vínculos comerciales y nuevas oportunidades de negocios.
Desde el Gobierno provincial destacan que la participación en esta feria representa una oportunidad estratégica para fortalecer la presencia de San Juan en uno de los mercados de mayor consumo del país, donde hoteles, restaurantes y servicios gastronómicos demandan millones de productos diariamente.
Con esta participación, la provincia busca consolidar la presencia de sus empresas, promover nuevas inversiones y mostrar todo el potencial productivo, turístico, cultural y minero que distingue a San Juan en el escenario nacional e internacional.