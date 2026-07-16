San Juan muestra todo su potencial en La Rural con turismo, minería y 24 empresas

Uno de los grandes atractivos es la propuesta artística, que incluye intervenciones en vivo, música, danza, narraciones e instalaciones visuales que buscan reflejar la identidad sanjuanina. Además, artesanos de los rubros textil y cerámica realizan demostraciones de su trabajo frente al público.

Turismo y minería, protagonistas

La promoción turística ocupa un lugar central dentro del espacio provincial. A través de juegos y actividades interactivas, los visitantes pueden conocer algunos de los principales destinos naturales, culturales e históricos de San Juan, con el objetivo de incentivar futuras visitas a la provincia.

La minería también cuenta con un espacio exclusivo, pensado para acercar la actividad al público de manera didáctica. Allí se desarrollan dos propuestas interactivas: "Memotest", un juego para descubrir los minerales de la cordillera sanjuanina, y "Atrapá los minerales", que permite identificar qué minerales forman parte de objetos de uso cotidiano.

Además, especialistas brindan información sobre los principales proyectos mineros de la provincia, su planificación y el impacto que tiene la actividad en el desarrollo económico y social de San Juan.

Veinticuatro empresas representan a la provincia

La producción sanjuanina es otro de los ejes de la participación provincial. En total, 24 empresas integran la propuesta de la Oferta Exportable de San Juan durante las dos semanas de la muestra.

En la primera etapa participan:

Sal Campestre de Oro

Oliovita

Biodena Biocosmética

Merced del Estero

Champañera Miguel Mas

Profecía

Aguma Casa Vinícola

Bodega Bubica

San Juan Gourmet

Familia Saleme

Dates Aceites y Aceitunas

Leblín

Mientras que en la segunda semana estarán presentes:

Don Albin

De La Presilla

Familia Bosque

El Nono Luis

Seis Marías

Bodega Romano Pin

Terra Cosentino

Bodega Villa Borjas

Ángel Negro

Familia Monserrat

San Juan de los Olivos

Bodega La Fortuna

Las firmas exhiben productos vinculados a la gastronomía, vinos, aceites de oliva, aceitunas, alimentos regionales, cosmética natural y otras producciones que forman parte de la identidad económica de la provincia.

Una vidriera para generar nuevos negocios

La Exposición Rural de Palermo reúne cada año a productores, empresarios, profesionales, inversores y visitantes de distintos puntos del país y del mundo, convirtiéndose en uno de los principales espacios para generar vínculos comerciales y nuevas oportunidades de negocios.

Desde el Gobierno provincial destacan que la participación en esta feria representa una oportunidad estratégica para fortalecer la presencia de San Juan en uno de los mercados de mayor consumo del país, donde hoteles, restaurantes y servicios gastronómicos demandan millones de productos diariamente.

Con esta participación, la provincia busca consolidar la presencia de sus empresas, promover nuevas inversiones y mostrar todo el potencial productivo, turístico, cultural y minero que distingue a San Juan en el escenario nacional e internacional.