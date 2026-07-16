España llega con la pelota como bandera y Scaloni prepara el ajedrez de la gran final

Todo comienza en Rodri. El mediocampista del Manchester City es el director de orquesta. Retrocede entre los centrales para iniciar cada ataque, marca el ritmo del partido y decide cuándo acelerar o cuándo dormir el juego. A su alrededor aparecen Pedri y Fabián Ruiz para ofrecer líneas de pase permanentes, mientras Lamine Yamal y Nico Williams castigan por las bandas con velocidad y desequilibrio.

Pero España no solo ataca bien. También recupera como pocos. Apenas pierde la pelota, activa una presión feroz para impedir cualquier contraataque. Esa recuperación inmediata explica buena parte de su dominio durante el campeonato.

Sin embargo, Scaloni construyó una Selección capaz de adaptarse a cualquier escenario. Lo demostró durante Qatar 2022 y volvió a hacerlo en este Mundial. Argentina puede asumir el protagonismo cuando el partido lo exige, pero también sabe esperar, resistir y golpear con una eficacia pocas veces vista.

La remontada frente a Inglaterra fue la prueba más reciente. La Albiceleste no monopolizó la posesión, pero administró los tiempos con inteligencia. Soportó los momentos de presión inglesa y encontró los espacios para lastimar cuando el partido parecía escaparse.

Ese antecedente puede ofrecer una pista sobre el plan para enfrentar a España.

Intentar quitarle permanentemente la pelota a la Roja podría convertirse en una trampa. El conjunto europeo lleva años perfeccionando mecanismos para salir de la presión y suele encontrar espacios cuando el rival adelanta demasiado sus líneas.

Por eso, el cuerpo técnico argentino estudia una estrategia más flexible: alternar momentos de presión alta con pasajes de bloque compacto, obligando a España a jugar incómoda y esperando el instante preciso para acelerar.

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Allí aparece otra de las fortalezas argentinas. Cuando recupera limpio, la Selección suele ser devastadora. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul tienen la capacidad de romper líneas con uno o dos pases, mientras Lionel Messi encuentra espacios para conducir y Julián Álvarez ataca los huecos que dejan los defensores rivales.

Y justamente allí puede esconderse una de las principales debilidades españolas.

Los laterales de Luis de la Fuente suelen proyectarse constantemente y muchas veces dejan metros libres a sus espaldas. Si Argentina supera la primera presión, encontrará terreno para lanzar transiciones rápidas, una especialidad del equipo de Scaloni durante los últimos años.

La pelota parada también aparece como otro factor determinante. Aunque España mejoró en el juego aéreo, todavía muestra algunas dudas en centros cruzados, un aspecto donde Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi pueden transformarse en protagonistas.

En definitiva, la final promete mucho más que un duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Será un enfrentamiento entre dos maneras de entender el fútbol. España intentará imponer el control absoluto mediante la posesión. Argentina buscará administrar mejor los momentos del partido y aprovechar cada oportunidad para lastimar.

Scaloni no parece dispuesto a cambiar la identidad de su equipo. La clave no pasará por tener más tiempo la pelota, sino por saber utilizarla mejor cuando llegue a los pies argentinos.

Porque las finales suelen decidirse en los detalles. Y en ese ajedrez táctico, donde cada movimiento puede cambiar la historia, la Selección buscará dar el último paso hacia la ansiada cuarta estrella.