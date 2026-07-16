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Incendio en Pocito: bomberos, policías y vecinos, en conjunto para frenar el avance

Un importante incendio se desató este jueves en una finca ubicada sobre calle 11, pasando Ruta 40, en Pocito. Bomberos, policías, camiones hidrantes y vecinos trabajan intensamente para contener las llamas, mientras el viento Zonda favorece la rápida propagación del fuego y mantiene en alerta a toda la zona.

Un incendio de importantes dimensiones mantiene en máxima alerta al departamento Pocito durante la jornada de este jueves. El foco ígneo se originó en una finca ubicada sobre calle 11, pasando Ruta 40, y rápidamente comenzó a expandirse impulsado por las fuertes ráfagas de viento Zonda que afectan a gran parte de la provincia.

En el lugar despliegan un amplio operativo los Bomberos Voluntarios, con el apoyo de camiones hidrantes, efectivos de la Policía de San Juan y personal de distintas áreas de emergencia. A las tareas también se sumaron vecinos de la zona, quienes colaboran para intentar frenar el avance de las llamas y proteger las propiedades cercanas.

Las condiciones meteorológicas complican el trabajo de los equipos de emergencia. El viento cambia constantemente la dirección del fuego, genera nuevos focos y dificulta las maniobras para contener el incendio, obligando a redoblar los esfuerzos en distintos sectores de la finca.

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Mientras tanto, efectivos policiales permanecen en el lugar ordenando el tránsito y resguardando la seguridad de quienes circulan por la zona, ya que la presencia de humo reduce considerablemente la visibilidad sobre calle 11 y los alrededores de Ruta 40.

La situación genera una fuerte preocupación entre los habitantes del sector porque el incendio se desarrolla a escasa distancia de viviendas. Varias familias siguen minuto a minuto la evolución del operativo ante el temor de que el fuego continúe propagándose.

El incendio de calle 11 ocurre en una jornada especialmente complicada para la provincia debido a las intensas ráfagas de viento Zonda. Horas antes, Pocito ya había sido escenario de otro siniestro de gran magnitud registrado sobre calle Alfonso XIII, entre calles 12 y 13, donde el fuego consumió una vivienda, un taller de chapa y pintura y cinco vehículos.

En ese operativo también trabajaron de manera conjunta Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios para evitar que las llamas alcanzaran inmuebles linderos. Pese al esfuerzo, las pérdidas materiales fueron prácticamente totales y el municipio debió asistir a las familias afectadas.

Además de lo ocurrido en Pocito, durante este jueves también se registraron incendios de pastizales en otros puntos de la provincia, como Jáchal, en una jornada donde las condiciones climáticas elevaron significativamente el riesgo de nuevos focos.

El intenso trabajo de los equipos de emergencia coincide con un escenario meteorológico complejo. San Juan permanece bajo alerta por un sistema que combina viento Zonda, tormentas aisladas, nevadas intensas y viento blanco en distintos sectores de la provincia.

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