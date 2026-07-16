Incendio en Pocito: bomberos, policías y vecinos, en conjunto para frenar el avance

Mientras tanto, efectivos policiales permanecen en el lugar ordenando el tránsito y resguardando la seguridad de quienes circulan por la zona, ya que la presencia de humo reduce considerablemente la visibilidad sobre calle 11 y los alrededores de Ruta 40.

La situación genera una fuerte preocupación entre los habitantes del sector porque el incendio se desarrolla a escasa distancia de viviendas. Varias familias siguen minuto a minuto la evolución del operativo ante el temor de que el fuego continúe propagándose.

El incendio de calle 11 ocurre en una jornada especialmente complicada para la provincia debido a las intensas ráfagas de viento Zonda. Horas antes, Pocito ya había sido escenario de otro siniestro de gran magnitud registrado sobre calle Alfonso XIII, entre calles 12 y 13, donde el fuego consumió una vivienda, un taller de chapa y pintura y cinco vehículos.

En ese operativo también trabajaron de manera conjunta Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios para evitar que las llamas alcanzaran inmuebles linderos. Pese al esfuerzo, las pérdidas materiales fueron prácticamente totales y el municipio debió asistir a las familias afectadas.

Además de lo ocurrido en Pocito, durante este jueves también se registraron incendios de pastizales en otros puntos de la provincia, como Jáchal, en una jornada donde las condiciones climáticas elevaron significativamente el riesgo de nuevos focos.

El intenso trabajo de los equipos de emergencia coincide con un escenario meteorológico complejo. San Juan permanece bajo alerta por un sistema que combina viento Zonda, tormentas aisladas, nevadas intensas y viento blanco en distintos sectores de la provincia.