El sorpresivo mensaje de Liam Gallagher por el triunfo de la Selección argentina

El triunfo del equipo de Lionel Scaloni no solo fue celebrado por los hinchas, sino que además generó repercusiones fuera del mundo del fútbol. Una de las reacciones más comentadas fue la de Liam Gallagher.

Aunque antes del encuentro el líder de Oasis había manifestado su deseo de ver a la selección inglesa en la final, una vez terminado el partido cambió el tono y reconoció el mérito del conjunto argentino con un mensaje que rápidamente se volvió viral.