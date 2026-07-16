La Selección argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y consiguió el pasaje a la gran final. El conjunto albiceleste se quedó con la victoria gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Del otro lado, Inglaterra no pudo evitar la derrota y quedó fuera de la pelea por el título.
El sorpresivo mensaje de Liam Gallagher por el triunfo de la Selección argentina
El cantante de Oasis reaccionó en X a la victoria de Argentina y su posteo se volvió viral en la red social. ¡Mirá lo que dijo!