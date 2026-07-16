Emanuel Ariel Bazán, de 39 años, fue visto por última vez durante la jornada de este jueves 16 de julio. Ante la falta de noticias sobre su paradero, se activó oficialmente el programa San Juan Te Busca, mientras su familia pidió la colaboración de toda la comunidad para encontrarlo.
Buscan a Emanuel Bazán: piden colaboración para dar con su paradero
El programa San Juan Te Busca activó este jueves el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Emanuel Ariel Bazán, de 39 años. Su familia solicita la colaboración de toda la comunidad para obtener información sobre su ubicación.