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Buscan a Emanuel Bazán: piden colaboración para dar con su paradero

El programa San Juan Te Busca activó este jueves el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Emanuel Ariel Bazán, de 39 años. Su familia solicita la colaboración de toda la comunidad para obtener información sobre su ubicación.

Emanuel Ariel Bazán, de 39 años, fue visto por última vez durante la jornada de este jueves 16 de julio. Ante la falta de noticias sobre su paradero, se activó oficialmente el programa San Juan Te Busca, mientras su familia pidió la colaboración de toda la comunidad para encontrarlo.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Emanuel mide 1,60 metros, pesa aproximadamente 80 kilos, es de tez blanca, contextura física mediana y tiene ojos marrones. Como rasgos particulares presenta el rostro ovalado, nariz recta, boca pequeña con labios medianos y cabello corto, castaño oscuro y ondulado.

Al momento de su desaparición vestía pulóver negro, chaleco azul, pantalón de buzo gris y zapatillas blancas, talle 42.

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Además, se movilizaba en una motocicleta Motomel Blitz, dominio A182ZRM, un dato que podría resultar clave para quienes puedan aportar información sobre su recorrido.

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