Buscan a Emanuel Bazán: piden colaboración para dar con su paradero

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Emanuel mide 1,60 metros, pesa aproximadamente 80 kilos, es de tez blanca, contextura física mediana y tiene ojos marrones. Como rasgos particulares presenta el rostro ovalado, nariz recta, boca pequeña con labios medianos y cabello corto, castaño oscuro y ondulado.

Al momento de su desaparición vestía pulóver negro, chaleco azul, pantalón de buzo gris y zapatillas blancas, talle 42.