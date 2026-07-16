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Dos detenidos por el ataque al chofer: crece la hipótesis de presunto conflicto de barras

Carlos Maximiliano Páez y su hijo Aarón Páez fueron detenidos como principales sospechosos del ataque a balazos contra el remisero Alejandro Ismael Rodríguez, quien continúa internado en terapia intensiva. Ambos se entregaron el miércoles en la UFI Genérica.

Carlos Maximiliano Páez y su hijo Aarón Páez quedaron detenidos por el ataque a tiros contra el remisero Alejandro Ismael Rodríguez, de 30 años, quien permanece internado en terapia intensiva del Hospital Rawson desde el jueves pasado. Padre e hijo se entregaron el miércoles junto a su abogado Gustavo De la Fuente en la sede de la UFI Genérica.

El ataque ocurrió el jueves 9 de julio, alrededor de las 21, sobre avenida Benavídez, entre Alem y Salta, límite entre Capital y Chimbas. Rodríguez recibió un disparo en la zona inguinal y fue encontrado por un peatón que dio aviso a la Policía. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas vinculado a una interna dentro de la barra de San Martín.

Los Páez son además propietarios de la vivienda de calle Río Negro, en Villa El Salvador, Chimbas, que horas después del ataque fue baleada por un grupo de desconocidos que también arrojó una bomba molotov sin explotar, en lo que se investiga como una represalia.

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Carlos Páez había estado vinculado a la causa conocida como "Robaruedas", aunque finalmente fue sobreseído por falta de pruebas.

La investigación continúa en la UFI Genérica, mientras la Policía trabaja también para identificar a los responsables del ataque contra la vivienda de la familia Páez.

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