Carlos Maximiliano Páez y su hijo Aarón Páez quedaron detenidos por el ataque a tiros contra el remisero Alejandro Ismael Rodríguez, de 30 años, quien permanece internado en terapia intensiva del Hospital Rawson desde el jueves pasado. Padre e hijo se entregaron el miércoles junto a su abogado Gustavo De la Fuente en la sede de la UFI Genérica.
Dos detenidos por el ataque al chofer: crece la hipótesis de presunto conflicto de barras
Carlos Maximiliano Páez y su hijo Aarón Páez fueron detenidos como principales sospechosos del ataque a balazos contra el remisero Alejandro Ismael Rodríguez, quien continúa internado en terapia intensiva. Ambos se entregaron el miércoles en la UFI Genérica.