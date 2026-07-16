Dos detenidos por el ataque al chofer: crece la hipótesis de presunto conflicto de barras

El ataque ocurrió el jueves 9 de julio, alrededor de las 21, sobre avenida Benavídez, entre Alem y Salta, límite entre Capital y Chimbas. Rodríguez recibió un disparo en la zona inguinal y fue encontrado por un peatón que dio aviso a la Policía. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas vinculado a una interna dentro de la barra de San Martín.

Los Páez son además propietarios de la vivienda de calle Río Negro, en Villa El Salvador, Chimbas, que horas después del ataque fue baleada por un grupo de desconocidos que también arrojó una bomba molotov sin explotar, en lo que se investiga como una represalia.