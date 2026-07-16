Colapinto llegó al GP de Bélgica con la camiseta de la Selección

Fue entonces cuando el piloto, con una sonrisa pícara y en clara alusión a la eliminación de Inglaterra a manos de la Selección argentina, lanzó: “Un minuto de silencio...”, entonándolo como si fuera el clásico cántico de cancha.

El detalle que más llamó la atención fue que Colapinto apareció vestido con la camiseta de la Selección argentina, una imagen que rápidamente se relacionó con la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial.

No es la primera vez que el piloto de 23 años muestra públicamente su apoyo a la Selección. A lo largo de la Copa del Mundo ya había lucido la camiseta albiceleste en distintas oportunidades, lo cual refleja su cercanía con el equipo nacional y su entusiasmo por el recorrido argentino en el torneo.

Más allá del guiño de la Fórmula 1 y del clima de festejo, Colapinto tendrá un desafío importante en Spa. El argentino intentará dejar atrás el difícil recuerdo que le dejó el GP de Bélgica de 2025, cuando una penalización por cambios en su monoplaza lo obligó a largar desde la calle de boxes.

Así, terminó la carrera en el 19° puesto en una pista que calificó como una de sus competencias favoritas del calendario de la máxima competencia de automovilismo