La Dirección de Protección Civil emitió un nuevo informe meteorológico advirtiendo sobre la llegada de viento Zonda a la provincia durante la tarde y noche de este jueves. El fenómeno se presentará con diferente intensidad según la zona, por lo que se han dispuesto dos niveles de alerta.
San Juan 8 > San Juan > alerta
Renovaron el alerta por viento Zonda para San Juan: qué zonas serán las más afectadas
Se espera la ocurrencia del fenómeno para la tarde y noche de este jueves 16 de julio. Rige alerta naranja para el norte y amarilla para el Gran San Juan.