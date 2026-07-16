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Renovaron el alerta por viento Zonda para San Juan: qué zonas serán las más afectadas

Se espera la ocurrencia del fenómeno para la tarde y noche de este jueves 16 de julio. Rige alerta naranja para el norte y amarilla para el Gran San Juan.

La Dirección de Protección Civil emitió un nuevo informe meteorológico advirtiendo sobre la llegada de viento Zonda a la provincia durante la tarde y noche de este jueves. El fenómeno se presentará con diferente intensidad según la zona, por lo que se han dispuesto dos niveles de alerta.

Alerta Naranja: Jáchal e Iglesia

  • Los departamentos del norte sanjuanino serán los más afectados por ráfagas intensas.
  • Velocidad estimada: entre 45 y 60 km/h.
  • Ráfagas: podrían superar los 80 km/h.
  • Impacto: fuerte reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Alerta Amarilla: Gran San Juan

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  • Para la zona metropolitana y alrededores se prevé un impacto moderado.
  • Velocidad estimada: entre 30 y 45 km/h.
  • Ráfagas: podrían superar puntualmente los 60 km/h.
  • Impacto: reducción de visibilidad y brusco ascenso de la temperatura con ambiente seco.

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