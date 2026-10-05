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Transitables con precaución: reporte de las rutas nacionales en la provincia

El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el reporte oficial correspondiente al inicio de este lunes 5 de octubre.

El 9° Distrito de Vialidad Nacional difundió a primera hora de este lunes 5 de octubre el informe de transitabilidad de la red vial nacional en la provincia de San Juan. De acuerdo con el relevamiento oficial de las 06:00 hs, todos los corredores nacionales que atraviesan el territorio provincial se encuentran totalmente habilitados y transitables.

Sin embargo, el organismo recomendó a los conductores circular con precaución debido a que personal operativo y maquinarias pesadas de la institución se encuentran desplegados sobre distintas rutas realizando trabajos continuos de inspección, conservación y mantenimiento de la calzada.

Se solicita a los usuarios acatar las indicaciones del personal desplegado en las arterias, respetar la señalización vial transitoria de obra y mantener las distancias de seguridad entre vehículos para evitar siniestros viales durante el desarrollo de las tareas preventivas.

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