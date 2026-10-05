Transitables con precaución: reporte de las rutas nacionales en la provincia

Sin embargo, el organismo recomendó a los conductores circular con precaución debido a que personal operativo y maquinarias pesadas de la institución se encuentran desplegados sobre distintas rutas realizando trabajos continuos de inspección, conservación y mantenimiento de la calzada.

Se solicita a los usuarios acatar las indicaciones del personal desplegado en las arterias, respetar la señalización vial transitoria de obra y mantener las distancias de seguridad entre vehículos para evitar siniestros viales durante el desarrollo de las tareas preventivas.