El 9° Distrito de Vialidad Nacional difundió a primera hora de este lunes 5 de octubre el informe de transitabilidad de la red vial nacional en la provincia de San Juan. De acuerdo con el relevamiento oficial de las 06:00 hs, todos los corredores nacionales que atraviesan el territorio provincial se encuentran totalmente habilitados y transitables.
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Transitables con precaución: reporte de las rutas nacionales en la provincia
El 9° Distrito de Vialidad Nacional emitió el reporte oficial correspondiente al inicio de este lunes 5 de octubre.