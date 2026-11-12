Vialidad Nacional San Juan difundió a primera hora de este jueves 12 de noviembre el reporte oficial sobre el estado de la red caminera en la provincia. Según el relevamiento emitido a las 06:00, todas las rutas nacionales del territorio sanjuanino se encuentran transitables con precaución.
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Las rutas nacionales de San Juan están transitables con precaución
En su primer parte informativo de este jueves 12 de noviembre, Vialidad Nacional San Juan confirmó que la totalidad de las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución.