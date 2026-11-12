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Las rutas nacionales de San Juan están transitables con precaución

En su primer parte informativo de este jueves 12 de noviembre, Vialidad Nacional San Juan confirmó que la totalidad de las rutas nacionales de la provincia se encuentran transitables con precaución.

Vialidad Nacional San Juan difundió a primera hora de este jueves 12 de noviembre el reporte oficial sobre el estado de la red caminera en la provincia. Según el relevamiento emitido a las 06:00, todas las rutas nacionales del territorio sanjuanino se encuentran transitables con precaución.

Desde la institución comunicaron además que cuadrillas de trabajadores y equipos viales ya se encuentran desplegados sobre los distintos corredores nacionales llevando adelante tareas preventivas de inspección y mantenimiento de calzada.

Ante la presencia de operarios trabajando en los caminos, se recomienda a los conductores respetar las señales viales y reducir la velocidad en las zonas intervenidas. El organismo indicó que el parte será actualizado en las próximas horas según la evolución de las tareas y las condiciones de circulación.

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