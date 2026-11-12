Las rutas nacionales de San Juan están transitables con precaución

Desde la institución comunicaron además que cuadrillas de trabajadores y equipos viales ya se encuentran desplegados sobre los distintos corredores nacionales llevando adelante tareas preventivas de inspección y mantenimiento de calzada.

Ante la presencia de operarios trabajando en los caminos, se recomienda a los conductores respetar las señales viales y reducir la velocidad en las zonas intervenidas. El organismo indicó que el parte será actualizado en las próximas horas según la evolución de las tareas y las condiciones de circulación.