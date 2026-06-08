Habilitaron la web para consultar los cortes de calles por las obras en Capital

Desde ahora se podrán ver los cortes de calles a través de Google Maps

A través de la plataforma, los sanjuaninos podrán consultar qué calles se encuentran intervenidas, los desvíos habilitados y el estado de avance de cada frente de obra, facilitando así la planificación de sus recorridos diarios.

Los usuarios pueden acceder al sistema mediante la web: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar

El Plan 50 Cuadras contempla la renovación de 87.500 metros cuadrados de calzada en algunas de las principales arterias del microcentro sanjuanino. La obra será financiada íntegramente por el Gobierno de San Juan y demandará un plazo estimado de seis meses de ejecución.

Según la planificación oficial, cada cuadra tendrá un tiempo promedio de intervención de tres días, aunque los plazos podrán variar de acuerdo con las condiciones de trabajo y la complejidad de cada sector.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan indicaron que la información sobre cortes, restricciones y desvíos también será difundida a través de los canales oficiales, redes sociales y la aplicación ECO, con el objetivo de minimizar las complicaciones para vecinos, comerciantes e instituciones que desarrollan actividades en la zona céntrica.

Las autoridades destacaron que la nueva plataforma permitirá seguir de manera dinámica el desarrollo de una de las obras viales más importantes de los últimos años en la Capital.