El Gobierno provincial y la Policía de San Juan organizaron una Santa Misa Oficial en la Iglesia Catedral San Juan Bautista para pedir por el eterno descanso de las víctimas del trágico siniestro aéreo ocurrido en Valle Fértil. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano, y sirvió como un espacio de oración y contención para los familiares y la comunidad sanjuanina.
Orrego en la misa por la tragedia aérea: "Lo principal es estar cerca de la familia"
El gobernador participó de la ceremonia en la Catedral y dedicó emotivas palabras a las víctimas tras la tragedia aérea.