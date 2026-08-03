Orrego en la misa por la tragedia aérea: "Lo principal es estar cerca de la familia"

Durante el encuentro, el gobernador Marcelo Orrego expresó su profundo dolor por lo sucedido y recordó la labor de los involucrados: "Esta situación nos atraviesa y lo principal es estar cerca de la familia y responder al legado de estos hombres. El pasado 26 de junio desarrollamos un simulacro donde estaban las fuerzas de seguridad, bomberos y protección civil; solo tengo palabras de agradecimiento, cariño y consideración a las familias que están consternadas".

"Me parece una paradoja. Hacían todo con convicción y hay que seguir trabajando", concluyó el mandatario en el marco de una jornada marcada por el acompañamiento institucional y el luto provincial.