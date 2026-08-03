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Orrego en la misa por la tragedia aérea: "Lo principal es estar cerca de la familia"

El gobernador participó de la ceremonia en la Catedral y dedicó emotivas palabras a las víctimas tras la tragedia aérea.

El Gobierno provincial y la Policía de San Juan organizaron una Santa Misa Oficial en la Iglesia Catedral San Juan Bautista para pedir por el eterno descanso de las víctimas del trágico siniestro aéreo ocurrido en Valle Fértil. La ceremonia fue presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano, y sirvió como un espacio de oración y contención para los familiares y la comunidad sanjuanina.

Durante el encuentro, el gobernador Marcelo Orrego expresó su profundo dolor por lo sucedido y recordó la labor de los involucrados: "Esta situación nos atraviesa y lo principal es estar cerca de la familia y responder al legado de estos hombres. El pasado 26 de junio desarrollamos un simulacro donde estaban las fuerzas de seguridad, bomberos y protección civil; solo tengo palabras de agradecimiento, cariño y consideración a las familias que están consternadas".

"Me parece una paradoja. Hacían todo con convicción y hay que seguir trabajando", concluyó el mandatario en el marco de una jornada marcada por el acompañamiento institucional y el luto provincial.

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