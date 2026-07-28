A medida que avanza la investigación a cargo de la UFI Delitos Especiales por el trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 20, en las inmediaciones del puente de Caucete, se dieron a conocer los resultados finales de las autopsias practicadas a las dos víctimas mortales: Federico Ponce (21) y Emilce Daiana Díaz (19).
Revelaron las autopsias de los adolescentes que murieron en el violento vuelco
Los estudios médicos concluyeron que tanto Federico Ponce como Emilce Díaz fallecieron a causa de traumatismos severos producto del impacto.