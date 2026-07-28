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Revelaron las autopsias de los adolescentes que murieron en el violento vuelco

Los estudios médicos concluyeron que tanto Federico Ponce como Emilce Díaz fallecieron a causa de traumatismos severos producto del impacto.

A medida que avanza la investigación a cargo de la UFI Delitos Especiales por el trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 20, en las inmediaciones del puente de Caucete, se dieron a conocer los resultados finales de las autopsias practicadas a las dos víctimas mortales: Federico Ponce (21) y Emilce Daiana Díaz (19).

Según los informes forenses elevados a las autoridades judiciales, ambos jóvenes sufrieron muertes de forma violenta y con características compatibles con un accidente de tránsito, teniendo como mecanismo del deceso un shock neurogénico provocado por politraumatismos.

En el caso de Ponce, quien conducía el utilitario Peugeot Partner, la causa determinante fue un traumatismo craneoencefálico grave. En tanto, para Díaz, que viajaba como acompañante, el informe médico especificó politraumatismos, traumatismo craneoencefálico grave y traumatismo de tórax.

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Un siniestro sin intervención de terceros

El hecho ocurrió en las primeras horas de la madrugada del domingo, a unos 700 metros al este del puente caucetero. El vehículo circulaba en sentido oeste a este cuando, por causas que aún son objeto de peritaje técnico, el conductor perdió el control e impactó violentamente contra una pilastra y un árbol, para terminar volcando al costado de la traza vial.

Tal como precisó en diálogo con sanjuan8.com la ayudante fiscal Romina Mascarell, las tareas de campo concretadas por Criminalística y la Policía Científica permitieron descartar desde un primer momento la intervención de otros vehículos o la presencia de animales sobre la calzada.

Con los resultados de la morgue judicial ya incorporados al expediente, la UFI Delitos Especiales continúa trabajando en las pericias mecánicas sobre el rodado para determinar con precisión las causales que provocaron el trágico desenlace.

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