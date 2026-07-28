Revelaron las autopsias de los adolescentes que murieron en el violento vuelco

Un siniestro sin intervención de terceros

El hecho ocurrió en las primeras horas de la madrugada del domingo, a unos 700 metros al este del puente caucetero. El vehículo circulaba en sentido oeste a este cuando, por causas que aún son objeto de peritaje técnico, el conductor perdió el control e impactó violentamente contra una pilastra y un árbol, para terminar volcando al costado de la traza vial.

Tal como precisó en diálogo con sanjuan8.com la ayudante fiscal Romina Mascarell, las tareas de campo concretadas por Criminalística y la Policía Científica permitieron descartar desde un primer momento la intervención de otros vehículos o la presencia de animales sobre la calzada.

Con los resultados de la morgue judicial ya incorporados al expediente, la UFI Delitos Especiales continúa trabajando en las pericias mecánicas sobre el rodado para determinar con precisión las causales que provocaron el trágico desenlace.