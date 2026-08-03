Vivir en medio del Caribe del Pacífico y rodeado de paisajes naturales fascinantes es una meta posible gracias a una particular convocatoria internacional. En la Isla Grande de Hawái, Estados Unidos, la organización sin fines de lucro Selah’s Pig Sanctuary abrió una búsqueda de voluntarios para colaborar en el rescate y atención cotidiana de cerdos maltratados, abandonados o recuperados de su estado salvaje.
Isla Grande de Hawái busca voluntarios para cuidar a cerdos maltratados
A cambio de esta colaboración, el refugio otorga hospedaje sin costo en una cabaña dentro del predio con electricidad, Wi-Fi y comodidades básicas, además de la capacitación necesaria para llevar a cabo las actividades.