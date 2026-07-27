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Siniestro fatal en RN 20: esperan las autopsias para determinar las causas

La ayudante fiscal Romina Mascarell brindó detalles del trágico siniestro en diálogo con sanjuan8.com y confirmó que se aguardan las pericias clave para determinar la mecánica del choque.

En el marco de la investigación por la muerte de Federico Ponce (21) y Emilce Daiana Díaz (19) sobre la RN 20, la ayudante fiscal Romina Mascarell dialogó en exclusiva con sanjuan8.com y precisó los avances de la causa tras las primeras diligencias en la escena del hecho.

La funcionaria judicial confirmó que el alerta inicial fue dado por el chofer de un colectivo de línea que circulaba a esa hora por la zona y dio aviso inmediato al 911. "Hasta el momento, las pericias preliminares permiten descartar la intervención de terceros o la presencia de animales en la calzada", explicó Mascarell a este medio.

Asimismo, al ser consultada sobre las hipótesis de la mecánica del vuelco, la ayudante fiscal remarcó la importancia de la prudencia en esta etapa: "No se puede atribuir por el momento la responsabilidad a factores como la velocidad o el consumo de alcohol. Estamos a la espera del informe técnico de la Policía Científica y de los resultados de las autopsias, que serán los elementos determinantes para establecer con precisión qué provocó el siniestro".

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La investigación continúa bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, coordinando las pericias mecánicas sobre el rodado utilitario y los testimonios de los vecinos que escucharon el impacto a primera hora de la mañana.

El accidente

Una pareja perdió la vida trágicamente durante la madrugada de este domingo tras sufrir un violento siniestro vial sobre la RN 20, a unos 700 metros al este del puente de Caucete. Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades judiciales como Federico Ponce, quien conducía el vehículo, y Emilce Díaz, quien viajaba como acompañante.

El hecho ocurrió alrededor de las 05 horas, cuando ambos circulaban de oeste a este a bordo de un utilitario Peugeot Partner. Por motivos que se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del rodado e impactó de lleno contra una pilastra y un árbol. Tras las colisiones, el vehículo terminó volcando y quedando en la parte baja al costado de la traza vial.

Producto de la gravedad de los impactos, los dos ocupantes fallecieron de forma inmediata en el lugar del accidente, según constataron los médicos del Servicio de Urgencias 107 que acudieron a la emergencia.

De acuerdo con las pericias de rigor llevadas a cabo en la escena por personal de Criminalística y la UFI Delitos Especiales, se determinó que el siniestro ocurrió sin la intervención de terceros. En el lugar intervino el fiscal Dr. Adolfo Díaz junto a la ayudante fiscal Romina Mascarell, quienes ordenaron el levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

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