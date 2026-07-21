Orrego anunció la construcción del primer Estadio de Hockey sobre Césped

La cancha principal contará con medidas oficiales de 91,40 metros de largo por 55 metros de ancho, césped sintético de alta densidad especialmente diseñado para hockey y un sistema automatizado de riego por agua que permitirá mantener las condiciones óptimas de juego y, al mismo tiempo, recuperar y reutilizar el agua utilizada, favoreciendo un uso más eficiente del recurso.

La obra también incluirá vestuarios para deportistas, sanitarios públicos, confitería, oficinas para la organización de torneos, depósito, sala técnica, tribunas para espectadores, torres de filmación, estacionamientos y un cierre perimetral independiente del camping del Colegio Médico. En total, la intervención abarcará una superficie de 45.853 metros cuadrados, con aproximadamente 2.000 metros cuadrados cubiertos.

Con esta infraestructura, San Juan fortalecerá su capacidad para recibir competencias nacionales e internacionales y continuará consolidando una política de inversión en espacios deportivos que promueven el desarrollo, la formación y el encuentro. Invertir en deporte también significa generar más oportunidades para miles de chicos y jóvenes, acompañar el trabajo de los clubes y construir espacios de calidad para las familias sanjuaninas.