Más de 8.000 sanjuaninos que practican hockey sobre césped tendrán un nuevo espacio para entrenar y competir. El llamado a licitación del futuro Estadio de Hockey sobre Césped marca el inicio de una obra que se construirá en la Ciudad Deportiva. El proyecto será ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, articulando la planificación de la infraestructura con las políticas de desarrollo deportivo de la provincia.
Orrego anunció la construcción del primer Estadio de Hockey sobre Césped
El llamado a licitación del futuro Estadio de Hockey sobre Césped marca el inicio de una obra que se construirá en la Ciudad Deportiva, en Pocito.