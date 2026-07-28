El ejecutivo provincial aplicó la sanción administrativa más severa contra un integrante de la Policía provincial condenado por violencia de género. Mediante un decreto firmado por el gobernador Marcelo Orrego, Ariel Hernán López Vera, ex cabo del Cuerpo Técnico (Escalafón Bombero), fue exonerado de la fuerza, una medida que reemplaza la cesantía que se le había impuesto en septiembre de 2023.
Orrego firmó la exoneración de un expolicía condenado por golpear a su expareja
La medida reemplazó la cesantía aplicada en 2023 y constituye la sanción administrativa más severa prevista para un integrante de la fuerza.