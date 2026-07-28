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Orrego firmó la exoneración de un expolicía condenado por golpear a su expareja

La medida reemplazó la cesantía aplicada en 2023 y constituye la sanción administrativa más severa prevista para un integrante de la fuerza.

El ejecutivo provincial aplicó la sanción administrativa más severa contra un integrante de la Policía provincial condenado por violencia de género. Mediante un decreto firmado por el gobernador Marcelo Orrego, Ariel Hernán López Vera, ex cabo del Cuerpo Técnico (Escalafón Bombero), fue exonerado de la fuerza, una medida que reemplaza la cesantía que se le había impuesto en septiembre de 2023.

La decisión se tomó luego de la revisión del sumario administrativo iniciado tras la causa penal que tuvo origen en marzo de 2022, cuando la Unidad Fiscal CAVIG intervino por una denuncia presentada por su entonces expareja.

En el fuero penal, López Vera fue condenado mediante un juicio abreviado a ocho meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y daño simple.

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Paralelamente, la Policía de San Juan avanzó con el expediente disciplinario. Durante ese proceso también se determinó, a través de la División Sanidad Policial, que el efectivo no reunía las condiciones psicológicas necesarias para portar armas.

Si bien inicialmente se resolvió su cesantía, la Jefatura de Policía solicitó revisar la sanción para aplicar la exoneración, prevista en la Ley N.º 298-R como el castigo administrativo de mayor gravedad.

Con los dictámenes favorables de los organismos jurídicos y de control, el Ejecutivo provincial convalidó la medida. En los fundamentos del decreto se sostuvo que la conducta del exuniformado constituyó un accionar doloso incompatible con la función policial y que afectó el prestigio institucional de la fuerza.

Con esta resolución, López Vera queda definitivamente desvinculado de la Policía de San Juan y, al tratarse de una exoneración, pierde los derechos derivados de la función pública y queda imposibilitado de reingresar a la administración provincial.

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