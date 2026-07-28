Orrego firmó la exoneración de un expolicía condenado por golpear a su expareja

Paralelamente, la Policía de San Juan avanzó con el expediente disciplinario. Durante ese proceso también se determinó, a través de la División Sanidad Policial, que el efectivo no reunía las condiciones psicológicas necesarias para portar armas.

Si bien inicialmente se resolvió su cesantía, la Jefatura de Policía solicitó revisar la sanción para aplicar la exoneración, prevista en la Ley N.º 298-R como el castigo administrativo de mayor gravedad.

Con los dictámenes favorables de los organismos jurídicos y de control, el Ejecutivo provincial convalidó la medida. En los fundamentos del decreto se sostuvo que la conducta del exuniformado constituyó un accionar doloso incompatible con la función policial y que afectó el prestigio institucional de la fuerza.

Con esta resolución, López Vera queda definitivamente desvinculado de la Policía de San Juan y, al tratarse de una exoneración, pierde los derechos derivados de la función pública y queda imposibilitado de reingresar a la administración provincial.