Orrego recorrió San Juan Cerca en Pocito, que incorporó nuevas prestaciones

En paralelo, el Programa Onco San Juan y la Fundación del Sanatorio Argentino realizaron controles gratuitos para la detección temprana de cáncer de mama y de cuello de útero. La atención estuvo destinada a mujeres de entre 14 y 70 años y se brindó sin necesidad de solicitar turno previo.

En el marco del operativo también se desarrolló una nueva entrega del programa Te Veo Bien, mediante el cual se distribuyeron 875 pares de anteojos, que beneficiarán a 672 vecinos que previamente participaron de los controles oftalmológicos realizados en Pocito.

Los lentes fueron confeccionados de acuerdo con la necesidad de cada paciente, incluyendo modelos para visión cercana, lejana, bifocales y fotocromáticos.

Con esta entrega, el Gobierno provincial informó que durante 2026 ya se distribuyeron 3.138 pares de anteojos, alcanzando a 2.457 sanjuaninos de distintos departamentos, en el marco de una política destinada a garantizar el acceso a la salud visual para personas sin cobertura social.