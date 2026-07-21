El Gobierno de San Juan realizó una nueva edición del operativo San Juan Cerca en el departamento Pocito, donde incorporó nuevas prestaciones vinculadas a la regularización dominial de viviendas y a la prevención del cáncer, además de concretar una nueva entrega de anteojos gratuitos para vecinos del departamento.
Orrego recorrió San Juan Cerca en Pocito, que incorporó nuevas prestaciones
El operativo San Juan Cerca incorporó asesoramiento para escriturar viviendas, controles oncológicos gratuitos y una nueva entrega de 875 anteojos en Pocito.