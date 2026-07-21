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Orrego recorrió San Juan Cerca en Pocito, que incorporó nuevas prestaciones

El operativo San Juan Cerca incorporó asesoramiento para escriturar viviendas, controles oncológicos gratuitos y una nueva entrega de 875 anteojos en Pocito.

El Gobierno de San Juan realizó una nueva edición del operativo San Juan Cerca en el departamento Pocito, donde incorporó nuevas prestaciones vinculadas a la regularización dominial de viviendas y a la prevención del cáncer, además de concretar una nueva entrega de anteojos gratuitos para vecinos del departamento.

La actividad se desarrolló en la Escuela Especial India Mariana y fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, quien recorrió los distintos puestos de atención junto a funcionarios provinciales. Durante la jornada, distintas áreas del Estado brindaron asesoramiento y permitieron que los vecinos realizaran trámites y consultas en un mismo lugar.

Una de las principales novedades fue la incorporación del servicio de asesoramiento para la regularización de viviendas. Profesionales de la Asesoría Letrada General orientaron a adjudicatarios del IPV, herederos, ocupantes de terrenos fiscales y familias que buscan avanzar con la escrituración de sus inmuebles.

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En paralelo, el Programa Onco San Juan y la Fundación del Sanatorio Argentino realizaron controles gratuitos para la detección temprana de cáncer de mama y de cuello de útero. La atención estuvo destinada a mujeres de entre 14 y 70 años y se brindó sin necesidad de solicitar turno previo.

En el marco del operativo también se desarrolló una nueva entrega del programa Te Veo Bien, mediante el cual se distribuyeron 875 pares de anteojos, que beneficiarán a 672 vecinos que previamente participaron de los controles oftalmológicos realizados en Pocito.

Los lentes fueron confeccionados de acuerdo con la necesidad de cada paciente, incluyendo modelos para visión cercana, lejana, bifocales y fotocromáticos.

Con esta entrega, el Gobierno provincial informó que durante 2026 ya se distribuyeron 3.138 pares de anteojos, alcanzando a 2.457 sanjuaninos de distintos departamentos, en el marco de una política destinada a garantizar el acceso a la salud visual para personas sin cobertura social.

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