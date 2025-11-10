Todo sobre los paneles de Argentina Impacta, el Summit del FNS Forum 2025

Desde el Ministerio de Turismo destacaron que el FNS Forum “se consolida como un espacio de encuentro donde la inspiración, los negocios y las oportunidades se unen para proyectar el futuro productivo y empresarial de San Juan y la región”.

Panel 1 – Diversificar nuestras oportunidades (09:30 horas)

El primer panel presentará sectores económicos con potencial estratégico para el crecimiento local, promoviendo la diversificación e inclusión productiva.

Disertantes: José Morea (Vicuña Corp), Eduardo Jaime (Industrias Jaime) y Facundo Balboni (Casa del Pistacho).

Moderadora: Analía García (Barrick – Sostenibilidad y Asuntos Gubernamentales).

Panel 2 – Hacer que las cosas ocurran (10:30 horas)

Este bloque abordará los desafíos y estrategias de financiamiento para potenciar proyectos de infraestructura, logística y energía.

Disertantes: Dean Mc Pearson (Bolsa de Toronto), Santiago Bulat (Invecq Consulting) y Martín Pérez de Solay (Glencore Argentina).

Moderadora: Laura Ropolo (Grupo Petersen – Banco San Juan).

Panel 3 – Innovar para ser competitivos y agregar valor (11:45 horas)

Se debatirá el papel de la innovación y la tecnología como motores del desarrollo sostenible.

Disertantes: Mariano Mayer (Newtopia VC), Vanesa Cillo (Shifta CTO), Francisco Pontoriero (Infocontrol) y Mathias Díaz (Bridgenext).

Moderadora: Consuelo López, emprendedora tecnológica y social.

Panel 4 – Panel de Autoridades Provinciales y Nacionales (12:30 horas)

El cierre estará a cargo de autoridades del ámbito provincial y nacional, que expondrán sobre las políticas públicas y los desafíos para consolidar el crecimiento productivo del país.

Con estas actividades, el FNS Forum reafirma su papel como un espacio de diálogo estratégico entre el sector público y privado, donde San Juan busca posicionarse como polo de innovación, inversión y desarrollo regional.