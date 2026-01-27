El Paso de Agua Negra está habilitado: detalle de las rutas nacionales

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
Lunes a viernes de 9 a 18 horas
TEL: 0800-222-6272
0800-333-0073
Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales
TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso
TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.
Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]
Horario de Atención de 09 a 17hs.
Gendarmería Nacional Argentina
- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002
- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473
Estado de las Rutas Nacionales en San Juan
La Dirección Nacional de Vialidad informó el detalle del estado de este martes de las rutas nacionales en San Juan.
Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja
- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.
Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo
- Estado: Transitable Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.
Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal
- Estado: Transitable. Con precaución.
-Circular con precaución, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.
Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto
- Estado: Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.
RN 40 sur transitable.
RN 20 transitable .
RN 153 Transitable
RN 141 CAUCETE - LA RIOJA.
Transitable Vialidad Nacional trabaja en distintos tramos de la ruta.
RN 149 CALINGASTA transitable con precaución.
RN 149 Iglesia , transitable con precaución.