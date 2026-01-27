"
El Paso de Agua Negra está habilitado: detalle de las rutas nacionales

El Ministerio de Gobierno informó acerca del estado del Paso de Agua Negra de este martes. En tanto que Vialidad detalló el estado de las rutas nacionales.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso de Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra Habilitado para circular de 07 a 17.

Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta.

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

TEL: 0800-222-6272

0800-333-0073

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.

Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]

Horario de Atención de 09 a 17hs.

Gendarmería Nacional Argentina

- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

Estado de las Rutas Nacionales en San Juan

La Dirección Nacional de Vialidad informó el detalle del estado de este martes de las rutas nacionales en San Juan.

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo

- Estado: Transitable Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal

- Estado: Transitable. Con precaución.

-Circular con precaución, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto

- Estado: Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

RN 40 sur transitable.

RN 20 transitable .

RN 153 Transitable

RN 141 CAUCETE - LA RIOJA.

Transitable Vialidad Nacional trabaja en distintos tramos de la ruta.

RN 149 CALINGASTA transitable con precaución.

RN 149 Iglesia , transitable con precaución.

