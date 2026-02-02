Pettovello defendió la reforma laboral y apuntó al estancamiento del empleo
La ministra de Capital Humano aseguró que la reforma laboral busca incentivar el empleo formal y romper el estancamiento que arrastra desde 2011. También defendió la política social del Gobierno y criticó el uso de planes en gestiones anteriores.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, defendió este lunes el proyecto de modernización laboral que impulsa el Gobierno nacional y afirmó que la iniciativa apunta a ordenar e incentivar el empleo formal en la Argentina. En ese marco, rechazó las críticas que califican la reforma como “anti-trabajador” y sostuvo que el objetivo es recuperar la dignidad humana a través del trabajo registrado.
En diálogo radial, la funcionaria señaló que uno de los principales problemas del mercado laboral argentino es el estancamiento del empleo formal, una situación que —según indicó— se mantiene sin cambios desde 2011. “Hay algo que está frenando el crecimiento de la formalidad y tiene que ver con las normas laborales”, expresó.
Para respaldar su postura, Pettovello citó datos correspondientes al tercer trimestre de 2025, que reflejan una fuerte asimetría entre crecimiento económico y empleo. Según detalló, mientras la economía acumuló un crecimiento del 5,2%, el empleo asalariado —tanto formal como informal— apenas aumentó 0,1%. En contraste, el trabajo autónomo registró un alza del 6,3%.
En ese contexto, remarcó que la Ley Bases “ya comenzó a mostrar resultados en el sector cuentapropista”, aunque reconoció que el empleo en relación de dependencia continúa sin reaccionar. Para la ministra, la reforma laboral busca modificar ese escenario y generar incentivos para la creación de puestos de trabajo formales.
Pettovello también se refirió a las denuncias sobre el manejo de los planes sociales durante administraciones anteriores y calificó el sistema de contraprestaciones como una forma de “esclavitud”. “Había personas cuya contraprestación era ir a cortar el pasto a la casa de los intendentes. Eso no es trabajo legítimo. Se los amenazaba con quitarles el plan si no iban a una marcha”, afirmó, al tiempo que sostuvo que se trataba de “política partidaria, no política social”.
Ante las críticas por el nivel de gasto en programas sociales, la ministra aseguró que la política de su cartera está “absolutamente focalizada” en el 70% de niños y adolescentes en situación de pobreza, un escenario que atribuyó a la herencia de gestiones anteriores.
Finalmente, destacó que bajo su gestión se logró una cobertura del 100% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para los sectores más vulnerables. Según explicó, la combinación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar permite cubrir la totalidad de la CBA por cada menor de hasta 17 años.
“Aumentamos la cobertura para niños y adolescentes y redujimos los planes de las personas que estaban esclavizadas. No damos subsidios a la vagancia, lo niego absolutamente”, concluyó.