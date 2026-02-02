Pettovello defendió la reforma laboral y apuntó al estancamiento del empleo

En ese contexto, remarcó que la Ley Bases “ya comenzó a mostrar resultados en el sector cuentapropista”, aunque reconoció que el empleo en relación de dependencia continúa sin reaccionar. Para la ministra, la reforma laboral busca modificar ese escenario y generar incentivos para la creación de puestos de trabajo formales.

Pettovello también se refirió a las denuncias sobre el manejo de los planes sociales durante administraciones anteriores y calificó el sistema de contraprestaciones como una forma de “esclavitud”. “Había personas cuya contraprestación era ir a cortar el pasto a la casa de los intendentes. Eso no es trabajo legítimo. Se los amenazaba con quitarles el plan si no iban a una marcha”, afirmó, al tiempo que sostuvo que se trataba de “política partidaria, no política social”.

Ante las críticas por el nivel de gasto en programas sociales, la ministra aseguró que la política de su cartera está “absolutamente focalizada” en el 70% de niños y adolescentes en situación de pobreza, un escenario que atribuyó a la herencia de gestiones anteriores.

Finalmente, destacó que bajo su gestión se logró una cobertura del 100% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para los sectores más vulnerables. Según explicó, la combinación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar permite cubrir la totalidad de la CBA por cada menor de hasta 17 años.

“Aumentamos la cobertura para niños y adolescentes y redujimos los planes de las personas que estaban esclavizadas. No damos subsidios a la vagancia, lo niego absolutamente”, concluyó.