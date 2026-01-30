Estado de las rutas nacionales en San Juan: el detalle tras las tormentas

A continuación, el estado detallado una por una:

Ruta Nacional 150 (Jáchal / Rodeo): INTRANSITABLE. Se registra bajada de agua, creciente y rocas sobre la calzada. Personal de Vialidad trabaja en el despeje y se prohíbe el tránsito nocturno.

Ruta Nacional 149 (Ingreso a Bellavista): INTRANSITABLE. Hay presencia de crecientes y se informa la rotura de un puente.

Ruta Nacional 149 (Bellavista / Tocota): INTRANSITABLE.

Ruta Nacional 40 Norte (San Juan / Jáchal): Transitable con máxima precaución. Se registran lluvias en la zona de Matagusanos y Talacasto, con badenes que presentan arrastre de material.

Ruta Nacional 40 (Huaco / Límite con La Rioja): Transitable con máxima precaución ante la posibilidad de nuevas crecientes.

Ruta Nacional 149 (Iglesia): Transitable con máxima precaución por precipitaciones en curso.

Ruta Nacional 149 (Barreal / Calingasta): Transitable con precaución.

Ruta Nacional 150 (Huaco / Ischigualasto): Transitable con precaución.

Ruta Nacional 153 (Sarmiento): Transitable con precaución.

Ruta Nacional 40 Sur (San Juan / Mendoza): Transitable. Se recomienda cautela al ingresar a Mendoza por agua en badenes.

Ruta Nacional 141 (Caucete / Chepes): Transitable, con buen clima reportado en la zona.