Estado de las rutas nacionales en San Juan: el detalle tras las tormentas

Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre la transitabilidad en la provincia. El temporal persistirá hasta el 1 de febrero, con riesgos de nuevos cortes y bajadas de creciente.

La Dirección Nacional de Vialidad, en conjunto con el SMN y Defensa Civil, advirtió que las lluvias continuarán durante este viernes, sábado y domingo en toda la geografía provincial. Se prevén posibles cortes de ruta, roturas de pavimento y arrastre de material en badenes, por lo que se ruega extremar las medidas de seguridad.

A continuación, el estado detallado una por una:

  • Ruta Nacional 150 (Jáchal / Rodeo): INTRANSITABLE. Se registra bajada de agua, creciente y rocas sobre la calzada. Personal de Vialidad trabaja en el despeje y se prohíbe el tránsito nocturno.

  • Ruta Nacional 149 (Ingreso a Bellavista): INTRANSITABLE. Hay presencia de crecientes y se informa la rotura de un puente.

  • Ruta Nacional 149 (Bellavista / Tocota): INTRANSITABLE.

  • Ruta Nacional 40 Norte (San Juan / Jáchal): Transitable con máxima precaución. Se registran lluvias en la zona de Matagusanos y Talacasto, con badenes que presentan arrastre de material.

  • Ruta Nacional 40 (Huaco / Límite con La Rioja): Transitable con máxima precaución ante la posibilidad de nuevas crecientes.

  • Ruta Nacional 149 (Iglesia): Transitable con máxima precaución por precipitaciones en curso.

  • Ruta Nacional 149 (Barreal / Calingasta): Transitable con precaución.

  • Ruta Nacional 150 (Huaco / Ischigualasto): Transitable con precaución.

  • Ruta Nacional 153 (Sarmiento): Transitable con precaución.

  • Ruta Nacional 40 Sur (San Juan / Mendoza): Transitable. Se recomienda cautela al ingresar a Mendoza por agua en badenes.

  • Ruta Nacional 141 (Caucete / Chepes): Transitable, con buen clima reportado en la zona.

  • Ruta Nacional 20 (San Juan / San Luis): Transitable.

