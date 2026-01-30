La Dirección Nacional de Vialidad, en conjunto con el SMN y Defensa Civil, advirtió que las lluvias continuarán durante este viernes, sábado y domingo en toda la geografía provincial. Se prevén posibles cortes de ruta, roturas de pavimento y arrastre de material en badenes, por lo que se ruega extremar las medidas de seguridad.
Estado de las rutas nacionales en San Juan: el detalle tras las tormentas
Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre la transitabilidad en la provincia. El temporal persistirá hasta el 1 de febrero, con riesgos de nuevos cortes y bajadas de creciente.