San Juan 8 > San Juan > paso de Agua Negra

Cuál es el estado de las rutas y del Paso de Agua Negra

Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y Ministerio de Gobierno, informaron sobre el estado de las rutas.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso de Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra Habilitado para circular de 07:00 a 17:00 hs.

En tanto que, la Dirección Provincial de Vialidad informa el estado de las rutas provinciales:

Valle Fértil

RP 529 – Ischigualasto: Transitable con precaución hasta la Tercera Estación (Cancha de Bochas).

Camino a Sierras de Riveros: Transitable con precaución. Equipos trabajando (Empresa BRIG).

Camino a Sierras de Chávez: Transitable con precaución. Equipos trabajando (Empresa BRIG).

Camino Sierra de Elizondo: Intransitable por socavones y material de arrastre.

Iglesia

RP 430 – Angualasto a Parque Nacional San Guillermo: Transitable con precaución. Equipos trabajando (Empresa Vicuña).

RP 436 – El Colorado / ingreso a Iglesia: Transitable con precaución. Circular a baja velocidad por baipás.

RP 479 – El Carrizal: Intransitable por bajada de material de arrastre.

Resto de las rutas del departamento: Transitables con precaución.

Calingasta

RP 406 – Badén de Ansilta (Tamberías): Transitable con precaución por bajada de agua.

Sarmiento

RP 116 – Badén Calle Mendoza Vieja (Circuito Colonia Fiscal – Sur): Transitable con precaución.

Pocito

RP 159 – Calle 6 a RP 64 (Calle Chacabuco al Este): Intransitable por hundimiento de loza en puente.

RP 155 – Desvío por Calle Chacabuco para retomar RP 159 (Calle 6).

Ullum

RP 436:

RN40 a Baños Talacasto: Transitable con precaución (badenes con arrastre leve, sin gravedad).

Baños Talacasto a Derivador RP 414: Curvas con tierra seca por limpieza previa; puente Quebrada de las Burras señalizado, sin gravedad.

Derivador RP 414 a Crucecitas: Tres tramos con arrastre seco. Transitar con precaución.

Crucecitas a Hualilán: Transitable con precaución por precipitaciones y viento.

Hualilán a Alto Colorado: Transitar con precaución por niebla leve, precipitaciones y viento.

RP 54: Intransitable por material de arrastre. Desvío en Km 11 (Norte) hacia RP 60.

RP 60 – Villa Ibáñez: Transitable con precaución.

Jáchal

RP 456 – Huerta de Huachi: Transitable con precaución. Equipos trabajando.

El resto de las rutas de la provincia se encuentran transitables con precaución.

Se solicita circular a baja velocidad y respetar la señalización en los sectores con equipos operando.

Por otro lado, Vialidad Nacional informó el estado de rutas nacionales que atraviesan San Juan:

RN 40 Norte – San Juan / Jáchal (antes de Matías G. Sánchez): Transitable con precaución.

RN 40 Norte – Talacasto / Villicum: Transitable con precaución. Badenes con arrastre. Personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar. Posibilidad de Cortes Preventivos por parte de Gendarmería Nacional.

RN 150 – Jáchal – Rodeo: Transitable con precaución.

RN 40 Norte – Huaco / Límite con La Rioja: Transitable con precaución.

RN 150 – Huaco / Ischigualasto: Transitable con precaución.

RN 40 Sur – San Juan / Mendoza: Transitable con precaución.

Tomar recaudos en badenes del lado de Mendoza, que suelen presentar acumulación de agua (jurisdicción Vialidad Nacional Mendoza).

RN 153 – Sarmiento / Los Berros / Pedernal: Transitable con máxima precaución.

RN 20 – San Juan / Caucete / San Luis: Transitable con precaución.

RN 141 – Caucete / Difunta Correa / Marayes / Chepes (La Rioja): Transitable con máxima precaución.

RN 149 – Departamento Iglesia (Ingreso a Bellavista – Por Tocota): INTRANSITABLE.

RN 149 – Departamento Iglesia (resto de tramos): Transitable con maxima precaución.

RN 149 – Departamento Calingasta: Transitable con máxima precaución.

*Ruta Nacional 141 – Caucete – Difunta Correa – Gauchito Gil – Marayes – Chepes (Límite con La Rioja): TRANSITABLE con MÁXIMA PRECAUCIÓN. Se registran reportes de bajada de creciente, con posibles: Banquinas descalzadas; Erosiones en banquina; y Sectores inestables, principalmente en zona de Marayes.

