Cuál es el estado de las rutas y del Paso de Agua Negra

RP 529 – Ischigualasto: Transitable con precaución hasta la Tercera Estación (Cancha de Bochas).
Camino a Sierras de Riveros: Transitable con precaución. Equipos trabajando (Empresa BRIG).
Camino a Sierras de Chávez: Transitable con precaución. Equipos trabajando (Empresa BRIG).
Camino Sierra de Elizondo: Intransitable por socavones y material de arrastre.
Iglesia
RP 430 – Angualasto a Parque Nacional San Guillermo: Transitable con precaución. Equipos trabajando (Empresa Vicuña).
RP 436 – El Colorado / ingreso a Iglesia: Transitable con precaución. Circular a baja velocidad por baipás.
RP 479 – El Carrizal: Intransitable por bajada de material de arrastre.
Resto de las rutas del departamento: Transitables con precaución.
Calingasta
RP 406 – Badén de Ansilta (Tamberías): Transitable con precaución por bajada de agua.
Sarmiento
RP 116 – Badén Calle Mendoza Vieja (Circuito Colonia Fiscal – Sur): Transitable con precaución.
Pocito
RP 159 – Calle 6 a RP 64 (Calle Chacabuco al Este): Intransitable por hundimiento de loza en puente.
RP 155 – Desvío por Calle Chacabuco para retomar RP 159 (Calle 6).
Ullum
RP 436:
RN40 a Baños Talacasto: Transitable con precaución (badenes con arrastre leve, sin gravedad).
Baños Talacasto a Derivador RP 414: Curvas con tierra seca por limpieza previa; puente Quebrada de las Burras señalizado, sin gravedad.
Derivador RP 414 a Crucecitas: Tres tramos con arrastre seco. Transitar con precaución.
Crucecitas a Hualilán: Transitable con precaución por precipitaciones y viento.
Hualilán a Alto Colorado: Transitar con precaución por niebla leve, precipitaciones y viento.
RP 54: Intransitable por material de arrastre. Desvío en Km 11 (Norte) hacia RP 60.
RP 60 – Villa Ibáñez: Transitable con precaución.
Jáchal
RP 456 – Huerta de Huachi: Transitable con precaución. Equipos trabajando.
El resto de las rutas de la provincia se encuentran transitables con precaución.
Se solicita circular a baja velocidad y respetar la señalización en los sectores con equipos operando.
Por otro lado, Vialidad Nacional informó el estado de rutas nacionales que atraviesan San Juan:
RN 40 Norte – San Juan / Jáchal (antes de Matías G. Sánchez): Transitable con precaución.
RN 40 Norte – Talacasto / Villicum: Transitable con precaución. Badenes con arrastre. Personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar. Posibilidad de Cortes Preventivos por parte de Gendarmería Nacional.
RN 150 – Jáchal – Rodeo: Transitable con precaución.
RN 40 Norte – Huaco / Límite con La Rioja: Transitable con precaución.
RN 150 – Huaco / Ischigualasto: Transitable con precaución.
RN 40 Sur – San Juan / Mendoza: Transitable con precaución.
Tomar recaudos en badenes del lado de Mendoza, que suelen presentar acumulación de agua (jurisdicción Vialidad Nacional Mendoza).
RN 153 – Sarmiento / Los Berros / Pedernal: Transitable con máxima precaución.
RN 20 – San Juan / Caucete / San Luis: Transitable con precaución.
RN 141 – Caucete / Difunta Correa / Marayes / Chepes (La Rioja): Transitable con máxima precaución.
RN 149 – Departamento Iglesia (Ingreso a Bellavista – Por Tocota): INTRANSITABLE.
RN 149 – Departamento Iglesia (resto de tramos): Transitable con maxima precaución.
RN 149 – Departamento Calingasta: Transitable con máxima precaución.
*Ruta Nacional 141 – Caucete – Difunta Correa – Gauchito Gil – Marayes – Chepes (Límite con La Rioja): TRANSITABLE con MÁXIMA PRECAUCIÓN. Se registran reportes de bajada de creciente, con posibles: Banquinas descalzadas; Erosiones en banquina; y Sectores inestables, principalmente en zona de Marayes.