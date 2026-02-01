"
Conocé el estado del paso de Agua Negra y el resto de las rutas

Tras un intenso temporal, Vialidad Nacional emitió un informe actualizado sobre la transitabilidad. El Paso de Agua Negra está operativo, pero la Ruta 141 permanece con corte total.

Luego de las persistentes lluvias en toda la provincia, personal de Vialidad Nacional (Distrito San Juan) realizó una evaluación exhaustiva de la red vial. El reporte destaca situaciones críticas en algunos corredores y la habilitación de otros con estrictas medidas de precaución.

Paso Internacional por Agua Negra

  • Estado: HABILITADO.

  • Horario: De 07:00 a 17:00 hs.

CORTE TOTAL: Ruta Nacional 141 (Caucete - Chepes)

Es el sector más afectado. Se mantiene un tránsito restringido debido a que las condiciones de seguridad vial están extremadamente comprometidas.

  • Restricción: No se habilita para transporte de pasajeros, colectivos, camiones ni tránsito general.

  • Desvío: Quienes viajen hacia o desde Valle Fértil deben utilizar la Ruta Nacional 150.

  • Excepciones: Solo residentes con casos justificados podrán pasar bajo coordinación de Gendarmería y la Policía de San Juan.

Estado del resto de las rutas nacionales

  • RN 40 (San Juan ↔ Jáchal): Máxima precaución. Hay badenes con arrastre en las zonas de Talacasto, Villicum y el tramo hacia Jáchal. Personal trabaja en la limpieza.

  • RN 40 (Huaco ↔ Límite con La Rioja): Máxima precaución. Presencia de badenes con material de arrastre.

  • RN 40 Sur (San Juan ↔ Mendoza): Transitable con precaución. Vialidad aclaró que los videos virales de badenes con agua corresponden a jurisdicción de Mendoza, pero se pide cautela en el límite.

  • RN 153 (Sarmiento): Máxima precaución. Personal evalúa daños y posibles badenes con arrastre.

  • RN 150 (Jáchal ↔ Rodeo): Transitable con precaución.

  • RN 150 (Huaco ↔ Ischigualasto): Transitable.

  • RN 20 (San Juan ↔ El Encón): Transitable con precaución.

  • RN 149 (Calingasta e Iglesia): Transitable.

