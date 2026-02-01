Luego de las persistentes lluvias en toda la provincia, personal de Vialidad Nacional (Distrito San Juan) realizó una evaluación exhaustiva de la red vial. El reporte destaca situaciones críticas en algunos corredores y la habilitación de otros con estrictas medidas de precaución.
Conocé el estado del paso de Agua Negra y el resto de las rutas
Tras un intenso temporal, Vialidad Nacional emitió un informe actualizado sobre la transitabilidad. El Paso de Agua Negra está operativo, pero la Ruta 141 permanece con corte total.