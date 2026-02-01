La lluvia complicó las rutas en Valle Fértil y muchas se encuentran intransitables

Detalle de las rutas afectadas:

Ruta Provincial 510: El tramo que conecta Marayes con Villa San Agustín (Sector Sur) se encuentra Intransitable debido a la intensidad del temporal.

Sector Norte y RN 150: El tramo desde Villa San Agustín hacia la Ruta Nacional 150 también permanece Intransitable por el fenómeno climático.

Caminos secundarios y departamentales: Las rutas 507, 506, 523, 516, 519, 503 y 511 han quedado totalmente fuera de servicio por las fuertes lluvias que azotan las diversas zonas del departamento.

Las autoridades solicitan a los conductores no emprender viajes hacia o desde Valle Fértil, ya que la acumulación de agua y el posible arrastre de material representan un riesgo extremo. Se espera que el personal de Vialidad realice las evaluaciones pertinentes una vez que las condiciones meteorológicas permitan el ingreso de maquinaria.