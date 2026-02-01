"
La lluvia complicó las rutas en Valle Fértil y muchas se encuentran intransitables

La Dirección Provincial de Vialidad informó que, debido a las fuertes precipitaciones, los principales accesos y rutas internas del departamento presentan cortes totales.

La Sección Comunicaciones de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) emitió un reporte de emergencia durante la madrugada de este domingo, detallando la crítica situación vial en el departamento Valle Fértil. Las intensas y constantes lluvias han dejado fuera de servicio las principales vías de comunicación de la zona.

Detalle de las rutas afectadas:

  • Ruta Provincial 510: El tramo que conecta Marayes con Villa San Agustín (Sector Sur) se encuentra Intransitable debido a la intensidad del temporal.

  • Sector Norte y RN 150: El tramo desde Villa San Agustín hacia la Ruta Nacional 150 también permanece Intransitable por el fenómeno climático.

  • Caminos secundarios y departamentales: Las rutas 507, 506, 523, 516, 519, 503 y 511 han quedado totalmente fuera de servicio por las fuertes lluvias que azotan las diversas zonas del departamento.

Las autoridades solicitan a los conductores no emprender viajes hacia o desde Valle Fértil, ya que la acumulación de agua y el posible arrastre de material representan un riesgo extremo. Se espera que el personal de Vialidad realice las evaluaciones pertinentes una vez que las condiciones meteorológicas permitan el ingreso de maquinaria.

