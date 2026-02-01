La Sección Comunicaciones de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) emitió un reporte de emergencia durante la madrugada de este domingo, detallando la crítica situación vial en el departamento Valle Fértil. Las intensas y constantes lluvias han dejado fuera de servicio las principales vías de comunicación de la zona.
La lluvia complicó las rutas en Valle Fértil y muchas se encuentran intransitables
La Dirección Provincial de Vialidad informó que, debido a las fuertes precipitaciones, los principales accesos y rutas internas del departamento presentan cortes totales.