La Justicia sanjuanina condenó a Walter David Echegaray a cumplir una pena de seis meses de prisión efectiva por los delitos de hurto simple en grado de tentativa y amenazas, en concurso real. El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, con declaración de reincidencia y el dictado de prisión preventiva.
Robó una mochila de un auto, amenazó a la dueña y fue detenido: lo condenaron
El acusado fue condenado a seis meses de prisión efectiva, declarado reincidente y quedó con prisión preventiva tras un hecho ocurrido en Chimbas, donde intentó robar una mochila de un auto y amenazó a la víctima y su familia.