Robó una mochila de un auto, amenazó a la dueña y fue detenido: lo condenaron

El acusado fue condenado a seis meses de prisión efectiva, declarado reincidente y quedó con prisión preventiva tras un hecho ocurrido en Chimbas, donde intentó robar una mochila de un auto y amenazó a la víctima y su familia.

La Justicia sanjuanina condenó a Walter David Echegaray a cumplir una pena de seis meses de prisión efectiva por los delitos de hurto simple en grado de tentativa y amenazas, en concurso real. El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, con declaración de reincidencia y el dictado de prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 30 de enero de 2026, alrededor de las 00:18, en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y Jáchal, en el departamento Chimbas. Según la investigación, Echegaray se acercó a un automóvil Peugeot 205, de color blanco, que se encontraba estacionado en la vía pública y sin sistema de seguridad, y abrió el baúl para sustraer una mochila negra propiedad de la denunciante.

Una vecina que conocía a la dueña del vehículo advirtió la situación y, tras esperar que el sospechoso se alejara unos metros, dio aviso al 911 y alertó a la damnificada, quien se encontraba dentro de su vivienda junto a su madre. A los pocos minutos, personal policial que patrullaba la zona llegó al lugar, identificó al sujeto por la descripción aportada y constató que llevaba consigo la mochila sustraída, procediendo a su aprehensión.

Instantes después, la víctima se presentó en el lugar y reconoció el efecto robado. Mientras se realizaba el procedimiento, el imputado comenzó a amenazar a viva voz a la denunciante y a su grupo familiar, manifestando que les iba a quemar la casa cuando saliera, lo que generó un fuerte temor en la víctima, dado que el acusado conoce su domicilio y su lugar de trabajo.

Ante esa situación, la damnificada solicitó una prohibición de acercamiento y de actos molestos. La causa fue investigada bajo la intervención de la fiscal Dra. Virginia Branca, y la resolución judicial incluyó la condena efectiva, la declaración de reincidencia y la continuidad de la prisión preventiva.

