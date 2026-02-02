Robó una mochila de un auto, amenazó a la dueña y fue detenido: lo condenaron

El hecho ocurrió el 30 de enero de 2026, alrededor de las 00:18, en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y Jáchal, en el departamento Chimbas. Según la investigación, Echegaray se acercó a un automóvil Peugeot 205, de color blanco, que se encontraba estacionado en la vía pública y sin sistema de seguridad, y abrió el baúl para sustraer una mochila negra propiedad de la denunciante.

Una vecina que conocía a la dueña del vehículo advirtió la situación y, tras esperar que el sospechoso se alejara unos metros, dio aviso al 911 y alertó a la damnificada, quien se encontraba dentro de su vivienda junto a su madre. A los pocos minutos, personal policial que patrullaba la zona llegó al lugar, identificó al sujeto por la descripción aportada y constató que llevaba consigo la mochila sustraída, procediendo a su aprehensión.