Tiziano y Alma, 14 años cada uno: San Juan los busca y pide que los ayuden a encontrarlos

Un día después, el sábado 18 de julio, desapareció Alma Antonela Farías, también de 14 años. La joven mide aproximadamente 1,50 metros, pesa cerca de 62 kilogramos y tiene contextura mediana, tez blanca, ojos marrones y cabello castaño oscuro. Al momento de ausentarse vestía una campera inflable color bordó, pantalón ancho y zapatillas negras. Calza número 36/37.

Cómo ayudar

Las autoridades piden a los sanjuaninos difundir las imágenes y datos de ambos adolescentes en redes sociales para multiplicar las posibilidades de encontrarlos. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante. Quienes tengan datos sobre el paradero de Tiziano o Alma deben comunicarse de manera inmediata y anónima al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.