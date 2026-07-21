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Tiziano y Alma, 14 años cada uno: San Juan los busca y pide que los ayuden a encontrarlos

San Juan busca a dos adolescentes de 14 años desaparecidos con un día de diferencia. Tiziano Benjamín Pereira lleva desde el 17 de julio sin aparecer y Alma Antonela Farías desde el 18. El programa "San Juan TE BUSCA" está activo y piden llamar al 911.

San Juan tiene dos búsquedas activas y urgentes. Dos adolescentes de 14 años, desaparecidos con apenas un día de diferencia, mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad y a toda la comunidad provincial. El Ministerio de Seguridad activó el protocolo del programa "San Juan TE BUSCA" para ambos casos y solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero lo antes posible.

El primero en desaparecer fue Tiziano Benjamín Pereira, visto por última vez el viernes 17 de julio por sus familiares. El adolescente tiene 14 años, mide aproximadamente 1,45 metros, pesa alrededor de 58 kilogramos y es de contextura mediana. Tiene tez blanca, rostro redondo, ojos marrones, nariz cóncava y cabello castaño. La Policía activó el programa provincial de búsqueda y trabaja a contrarreloj para obtener cualquier dato que permita localizarlo

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Un día después, el sábado 18 de julio, desapareció Alma Antonela Farías, también de 14 años. La joven mide aproximadamente 1,50 metros, pesa cerca de 62 kilogramos y tiene contextura mediana, tez blanca, ojos marrones y cabello castaño oscuro. Al momento de ausentarse vestía una campera inflable color bordó, pantalón ancho y zapatillas negras. Calza número 36/37.

Cómo ayudar

Las autoridades piden a los sanjuaninos difundir las imágenes y datos de ambos adolescentes en redes sociales para multiplicar las posibilidades de encontrarlos. Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante. Quienes tengan datos sobre el paradero de Tiziano o Alma deben comunicarse de manera inmediata y anónima al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.

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