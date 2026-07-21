San Juan tiene dos búsquedas activas y urgentes. Dos adolescentes de 14 años, desaparecidos con apenas un día de diferencia, mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad y a toda la comunidad provincial. El Ministerio de Seguridad activó el protocolo del programa "San Juan TE BUSCA" para ambos casos y solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero lo antes posible.
Tiziano y Alma, 14 años cada uno: San Juan los busca y pide que los ayuden a encontrarlos
San Juan busca a dos adolescentes de 14 años desaparecidos con un día de diferencia. Tiziano Benjamín Pereira lleva desde el 17 de julio sin aparecer y Alma Antonela Farías desde el 18. El programa "San Juan TE BUSCA" está activo y piden llamar al 911.