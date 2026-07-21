Lionel Scaloni regresó a Pujato: qué dijo sobre la final, su continuidad y el futuro de la Selección

"Perdimos porque ellos fueron mejores"

Entre el cariño de los vecinos también hubo tiempo para hablar de fútbol. Consultado sobre el arbitraje de la final ante España, el entrenador fue categórico y evitó cualquier polémica. "No, perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos, es la realidad. A veces está bueno reconocer. Eso nos hará mejores".

"Hasta diciembre estoy. Seguiremos dando batalla”: Scaloni lloró al llegar a su casa de Pujato mientras los vecinos gritaban “Leo no se va”. pic.twitter.com/ZRDeOu551k — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 21, 2026

Para Scaloni, el verdadero mérito de la Selección fue haber competido hasta el último minuto frente a un rival que dominó gran parte del encuentro. "Somos un equipo que siempre quiere luchar hasta el final. Cuando no salen las cosas, hay que reconocer que el rival juega y puede ser superior. Perdimos, no fuimos vencedores de la Copa, pero es para estar satisfechos".

"Duele no haberle dado una alegría a la gente"

El entrenador reconoció que el golpe por la derrota todavía está muy presente, aunque volvió a destacar el recorrido realizado por el plantel durante el Mundial. "Se llegó a una final, que no es fácil. Los primeros días son difíciles, pero hay que seguir. Lo importante es que la gente sepa reconocer esto. Para nosotros es impresionante el cariño que recibimos".

También admitió que una de las mayores tristezas fue no poder regalarle otro título al país. "Somos conscientes de la energía que nos dio el público. Por eso duele no haberle podido dar una alegría a ellos. Se juega para la alegría de la gente y de la familia, pero también estamos satisfechos de haber dado todo".

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Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando explicó qué enseñanza deja esta derrota. Scaloni puso como ejemplo a su hijo de 10 años y aseguró que aprender a perder también forma parte del deporte.

"Eso es lo más importante de todo. Siempre pongo como ejemplo a mi hijo. A las dos o tres horas de perder un partido ya se le pasa. No ganamos la Copa, pero conseguimos algo muy importante: la unión de todos".

El entrenador volvió a referirse a la posibilidad de cerrar su ciclo al finalizar el año, una decisión que adelantó después de la final. "Hasta diciembre estoy acá, muchachos. No hagamos ruido. Ayer y hoy son días dolorosos", respondió cuando le preguntaron por su futuro.

También evitó hablar sobre la continuidad de Lionel Messi en la Selección. "No sé... no es momento de eso hoy". Scaloni confirmó además que, tras la derrota frente a España, prácticamente no hubo palabras en el vestuario. "Yo no hablé. Habló el capitán. Había poco para decir. La tristeza era muy grande".

Antes de despedirse para comenzar unos días de descanso junto a su familia, el técnico volvió a emocionarse al mirar hacia atrás y repasar todo lo conseguido desde que asumió la conducción del seleccionado.

"Yo no hubiera pensado, ni en mis mejores sueños, llegar hasta acá. Es mérito de los jugadores y también del cuerpo técnico". Y dejó un último mensaje para los argentinos que lo esperaron bajo el frío en Pujato.

"Les agradezco el apoyo inolvidable. La unión entre la gente y la Selección tiene que mantenerse para siempre. Nosotros seguiremos dando batalla".