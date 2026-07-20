San Juan cerró otra semana con un importante movimiento turístico en el receso invernal. Valle Fértil volvió a posicionarse como el destino más elegido de la provincia, al alcanzar un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana, seguido por Calingasta, que registró un 80%.
Valle Fértil volvió a liderar el turismo y San Juan superó los $2.650 millones en ingresos
El departamento registró un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana y encabezó el movimiento turístico de la provincia. Calingasta también tuvo una alta demanda y el impacto económico superó los $2.655 millones.