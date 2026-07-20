Valle Fértil volvió a liderar el turismo y San Juan superó los $2.650 millones en ingresos

Entre quienes viajaron desde distintos puntos del país, Buenos Aires concentró el mayor porcentaje de turistas, con el 53,8%, seguida por Chaco y Córdoba (7,7% cada una), Neuquén (5,2%) y La Pampa (5%). También arribaron visitantes desde Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Salta y Misiones.

En cuanto al perfil de los viajeros, predominó el turismo familiar o en grupos de cinco personas, con estadías de entre una y cinco noches, aunque también se registraron visitantes que permanecieron durante una semana o más.

Desde el Gobierno provincial atribuyeron estos resultados al inicio escalonado de las vacaciones de invierno en el país y a una agenda de actividades que incluyó eventos deportivos, culturales y tradicionales, como la Semana de Las Panteras, la Fiesta del Chivo y las propuestas organizadas por municipios y la Provincia.