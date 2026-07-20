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Valle Fértil volvió a liderar el turismo y San Juan superó los $2.650 millones en ingresos

El departamento registró un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana y encabezó el movimiento turístico de la provincia. Calingasta también tuvo una alta demanda y el impacto económico superó los $2.655 millones.

San Juan cerró otra semana con un importante movimiento turístico en el receso invernal. Valle Fértil volvió a posicionarse como el destino más elegido de la provincia, al alcanzar un 90% de ocupación hotelera durante el fin de semana, seguido por Calingasta, que registró un 80%.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la actividad también fue destacada en Iglesia, que alcanzó un 70% de ocupación, mientras que Jáchal llegó al 30%.

El buen nivel de visitantes permitió generar un impacto económico estimado en $2.655.004.425, considerando una estadía promedio de tres noches y un gasto diario de $130.435 por persona. El informe oficial señala que el 96% de los visitantes fueron turistas argentinos, mientras que el 4% restante llegó desde el exterior, principalmente desde Chile, Venezuela y España.

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Entre quienes viajaron desde distintos puntos del país, Buenos Aires concentró el mayor porcentaje de turistas, con el 53,8%, seguida por Chaco y Córdoba (7,7% cada una), Neuquén (5,2%) y La Pampa (5%). También arribaron visitantes desde Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Salta y Misiones.

En cuanto al perfil de los viajeros, predominó el turismo familiar o en grupos de cinco personas, con estadías de entre una y cinco noches, aunque también se registraron visitantes que permanecieron durante una semana o más.

Desde el Gobierno provincial atribuyeron estos resultados al inicio escalonado de las vacaciones de invierno en el país y a una agenda de actividades que incluyó eventos deportivos, culturales y tradicionales, como la Semana de Las Panteras, la Fiesta del Chivo y las propuestas organizadas por municipios y la Provincia.

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