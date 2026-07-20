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El blue volvió a moverse en San Juan y alcanzó un nuevo valor de venta

La divisa paralela comenzó la semana con una suba de $10 en el mercado sanjuanino y se ubicó en $1.570 para la venta. A nivel nacional también registró un incremento, aunque mantuvo una brecha menor que en la provincia.

Después de cerrar la semana pasada sin cambios, el dólar blue volvió a moverse este lunes en San Juan. La cotización informal sumó $10 respecto al último cierre y pasó a venderse a $1.570, mientras que la punta compradora quedó en $1.470.

Con este nuevo ajuste, el mercado cambiario local volvió a mostrar una diferencia respecto de la plaza porteña, donde el dólar blue también registró una suba, aunque cotizó por debajo de los valores que se manejan en la provincia.

En la City, la divisa paralela se ubicó en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta, según las cotizaciones de la tarde. En tanto, el dólar oficial cerró en $1.450,59 para la compra y $1.501,71 para la venta, mientras que en el Banco Nación terminó la jornada a $1.450 comprador y $1.500 vendedor.

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Entre los dólares financieros, el MEP cotizó en $1.514,38, el contado con liquidación (CCL) en $1.573,79 y el dólar cripto alcanzó los $1.575,62.

De esta manera, el mercado cambiario inició una nueva semana con leves movimientos, mientras operadores e inversores siguen de cerca la evolución de las cotizaciones y el comportamiento del mercado en los próximos días.

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