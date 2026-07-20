El blue volvió a moverse en San Juan y alcanzó un nuevo valor de venta

Con este nuevo ajuste, el mercado cambiario local volvió a mostrar una diferencia respecto de la plaza porteña, donde el dólar blue también registró una suba, aunque cotizó por debajo de los valores que se manejan en la provincia.

En la City, la divisa paralela se ubicó en $1.515 para la compra y $1.535 para la venta, según las cotizaciones de la tarde. En tanto, el dólar oficial cerró en $1.450,59 para la compra y $1.501,71 para la venta, mientras que en el Banco Nación terminó la jornada a $1.450 comprador y $1.500 vendedor.