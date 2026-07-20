Después de cerrar la semana pasada sin cambios, el dólar blue volvió a moverse este lunes en San Juan. La cotización informal sumó $10 respecto al último cierre y pasó a venderse a $1.570, mientras que la punta compradora quedó en $1.470.
El blue volvió a moverse en San Juan y alcanzó un nuevo valor de venta
La divisa paralela comenzó la semana con una suba de $10 en el mercado sanjuanino y se ubicó en $1.570 para la venta. A nivel nacional también registró un incremento, aunque mantuvo una brecha menor que en la provincia.