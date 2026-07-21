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San Juan avanza con la emisión de bonos: JP Morgan y Santander los elegidos

La provincia eligió a JP Morgan y Banco Santander para liderar la colocación de los títulos de deuda. Según explicó el gobernador, ambas entidades cuentan con una amplia trayectoria en este tipo de operaciones.

El Gobierno de San Juan dio un paso clave en su estrategia de financiamiento internacional al confirmar la selección de los bancos que estarán a cargo de la colocación de los Bonos San Juan en los mercados internacionales. El gobernador Marcelo Orrego anunció que a fines de esta semana iniciará una gira por Londres y Nueva York para presentar la propuesta financiera de la provincia ante potenciales inversores.

Durante una rueda de prensa, el mandatario explicó que el objetivo de la misión es avanzar en la obtención de recursos destinados a fortalecer el plan de inversiones en infraestructura.

“Vamos a presentar los Bonos San Juan, que es muy importante porque ya hemos seleccionado los bancos que van a colocarlos en el mercado internacional”, señaló Orrego.

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La provincia eligió a JP Morgan y Banco Santander para liderar la colocación de los títulos de deuda. Según explicó el gobernador, ambas entidades cuentan con una amplia trayectoria en este tipo de operaciones y participaron en emisiones realizadas por provincias como Chubut, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La elección de estas instituciones busca otorgar mayor respaldo y visibilidad a la propuesta sanjuanina frente a los mercados internacionales.

La agenda oficial contempla reuniones principalmente en Londres, considerado uno de los principales centros financieros del mundo, aunque también habrá encuentros con inversores en Nueva York.

La gira tendrá una duración aproximada de cinco días y estará orientada a mostrar el potencial económico de San Juan y las condiciones de los bonos que la provincia busca colocar.

Orrego estará acompañado por un equipo integrado por economistas, representantes de EPSE y el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, quienes participarán de las reuniones técnicas y financieras.

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