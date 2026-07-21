San Juan avanza con la emisión de bonos: JP Morgan y Santander los elegidos

La provincia eligió a JP Morgan y Banco Santander para liderar la colocación de los títulos de deuda. Según explicó el gobernador, ambas entidades cuentan con una amplia trayectoria en este tipo de operaciones y participaron en emisiones realizadas por provincias como Chubut, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La elección de estas instituciones busca otorgar mayor respaldo y visibilidad a la propuesta sanjuanina frente a los mercados internacionales.

La agenda oficial contempla reuniones principalmente en Londres, considerado uno de los principales centros financieros del mundo, aunque también habrá encuentros con inversores en Nueva York.

La gira tendrá una duración aproximada de cinco días y estará orientada a mostrar el potencial económico de San Juan y las condiciones de los bonos que la provincia busca colocar.

Orrego estará acompañado por un equipo integrado por economistas, representantes de EPSE y el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, quienes participarán de las reuniones técnicas y financieras.