El Gobierno de San Juan dio un paso clave en su estrategia de financiamiento internacional al confirmar la selección de los bancos que estarán a cargo de la colocación de los Bonos San Juan en los mercados internacionales. El gobernador Marcelo Orrego anunció que a fines de esta semana iniciará una gira por Londres y Nueva York para presentar la propuesta financiera de la provincia ante potenciales inversores.
San Juan avanza con la emisión de bonos: JP Morgan y Santander los elegidos
La provincia eligió a JP Morgan y Banco Santander para liderar la colocación de los títulos de deuda. Según explicó el gobernador, ambas entidades cuentan con una amplia trayectoria en este tipo de operaciones.