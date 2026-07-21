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Murió el joven de 18 años que fue baleado en el barrio Los Toneles

Tiago Estrella tenía 18 años y se encontraba internado en grave estado tras recibir un disparo en la cabeza. La causa suma dos detenidos con prisión preventiva y mantiene la búsqueda de dos prófugos.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Tiago Estrella, el joven de 18 años que se encontraba luchando por su vida desde el pasado 13 de julio, cuando fue víctima de un ataque armado en el barrio Los Toneles , en Chimbas.

Chimbas: dos detenidos y dos prófugos por el ataque a balazos contra un joven

Tras varios días de agonía producto de la gravedad de sus heridas, había recibido un impacto de bala en la zona posterior de la cabeza, el joven no logró salir del estado delicado en el que permanecía internado.

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La investigación, encabezada por el fiscal Adolfo Díaz de la UFI Delitos Especiales, continúa avanzando para esclarecer la secuencia de violencia. Según la hipótesis principal que maneja la Fiscalía, el ataque se habría concretado mediante un engaño premeditado.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, un sujeto de apellido Ramos habría interceptado a Estrella en la vía pública para llevarlo bajo falsas promesas hacia un sector específico del barrio Los Toneles. Una vez allí, se sumaron a la escena otros dos sospechosos.

En ese lugar, uno de los atacantes comenzó a agredir físicamente al joven con un objeto contundente. Ante la resistencia y violencia del hecho, uno de los agresores se comunicó telefónicamente con Jeremías Rodríguez para pedirle expresamente que les llevara un arma de fuego.

Cuando Tiago intentó alejarse para salvar su vida, se efecturaron al menos cinco disparos. Uno de los proyectiles impactó de lleno a la altura de la oreja de la víctima, causándole la herida mortal.

El caso tuvo avances judiciales clave a partir de la audiencia de formalización de la causa realizada el pasado viernes. Actualmente, la situación de los implicados se divide entre la custodia policial y la fuga:

  • Prisión preventiva (6 meses): Jeremías Rodríguez y Ramos se encuentran detenidos e imputados como partícipes necesarios en el ataque. A uno de ellos se le suma la imputación en concurso real por portación de arma de fuego.

  • Prófugos: La Justicia busca intensamente a un padre y su hijo, cuyas identidades se mantienen en reserva para garantizar el éxito de las medidas. La Fiscalía presumes que actuaron como autor y colaborador principal.

Con el deceso de Tiago Estrella, se espera que en las próximas horas la calificación legal del caso sea recalculada por la Fiscalía hacia un homicidio agravado.

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