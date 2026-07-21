Murió el joven de 18 años que fue baleado en el barrio Los Toneles

La investigación, encabezada por el fiscal Adolfo Díaz de la UFI Delitos Especiales, continúa avanzando para esclarecer la secuencia de violencia. Según la hipótesis principal que maneja la Fiscalía, el ataque se habría concretado mediante un engaño premeditado.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, un sujeto de apellido Ramos habría interceptado a Estrella en la vía pública para llevarlo bajo falsas promesas hacia un sector específico del barrio Los Toneles. Una vez allí, se sumaron a la escena otros dos sospechosos.

En ese lugar, uno de los atacantes comenzó a agredir físicamente al joven con un objeto contundente. Ante la resistencia y violencia del hecho, uno de los agresores se comunicó telefónicamente con Jeremías Rodríguez para pedirle expresamente que les llevara un arma de fuego.

Cuando Tiago intentó alejarse para salvar su vida, se efecturaron al menos cinco disparos. Uno de los proyectiles impactó de lleno a la altura de la oreja de la víctima, causándole la herida mortal.

El caso tuvo avances judiciales clave a partir de la audiencia de formalización de la causa realizada el pasado viernes. Actualmente, la situación de los implicados se divide entre la custodia policial y la fuga:

Prisión preventiva (6 meses): Jeremías Rodríguez y Ramos se encuentran detenidos e imputados como partícipes necesarios en el ataque. A uno de ellos se le suma la imputación en concurso real por portación de arma de fuego.

Prófugos: La Justicia busca intensamente a un padre y su hijo, cuyas identidades se mantienen en reserva para garantizar el éxito de las medidas. La Fiscalía presumes que actuaron como autor y colaborador principal.

Con el deceso de Tiago Estrella, se espera que en las próximas horas la calificación legal del caso sea recalculada por la Fiscalía hacia un homicidio agravado.