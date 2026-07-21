La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó que la esperada carrera de Medicina comenzará a dictarse en el ciclo lectivo 2027, aunque el proceso de ingreso se pondrá en marcha durante el segundo semestre de este año con un curso de nivelación obligatorio de apenas 50 estudiantes.
El cursillo de la carrera de Medicina comenzará este año y habrá solo 50 cupos
En conferencia de prensa las autoridades de la UNSJ explicaron cómo será el inicio de la carrera. El ciclo lectivo comenzará a dictarse en el 2027.