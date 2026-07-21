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El cursillo de la carrera de Medicina comenzará este año y habrá solo 50 cupos

En conferencia de prensa las autoridades de la UNSJ explicaron cómo será el inicio de la carrera. El ciclo lectivo comenzará a dictarse en el 2027.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó que la esperada carrera de Medicina comenzará a dictarse en el ciclo lectivo 2027, aunque el proceso de ingreso se pondrá en marcha durante el segundo semestre de este año con un curso de nivelación obligatorio de apenas 50 estudiantes.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el rector Tadeo Berenguer, informó que el Gobierno nacional garantizará un financiamiento de 2.522 millones de pesos, recursos que permitirán cubrir el funcionamiento de los tres primeros años de la carrera.

Por su parte, el director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto, explicó que la inscripción para el curso de nivelación se abrirá durante septiembre y que quienes aspiren a ingresar deberán aprobar esa instancia para comenzar a cursar en 2027.

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Durante la presentación también participó el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, quien destacó la importancia de que la provincia cuente con una carrera de Medicina propia y aseguró que el sistema sanitario provincial acompañará el desarrollo académico.

Dobladez sostuvo que la incorporación de Medicina a la oferta académica de la UNSJ representa un paso estratégico para fortalecer el sistema de salud provincial, formar profesionales en la provincia y generar mayores oportunidades para los jóvenes sanjuaninos.

Con la confirmación del financiamiento nacional, el respaldo del Gobierno provincial y el inicio del proceso de ingreso previsto para este año, la Universidad Nacional de San Juan comienza la cuenta regresiva para concretar uno de los proyectos educativos más esperados de las últimas décadas.

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