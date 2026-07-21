El cursillo de la carrera de Medicina comenzará este año y habrá solo 50 cupos

Durante la presentación también participó el ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, quien destacó la importancia de que la provincia cuente con una carrera de Medicina propia y aseguró que el sistema sanitario provincial acompañará el desarrollo académico.

Dobladez sostuvo que la incorporación de Medicina a la oferta académica de la UNSJ representa un paso estratégico para fortalecer el sistema de salud provincial, formar profesionales en la provincia y generar mayores oportunidades para los jóvenes sanjuaninos.

Con la confirmación del financiamiento nacional, el respaldo del Gobierno provincial y el inicio del proceso de ingreso previsto para este año, la Universidad Nacional de San Juan comienza la cuenta regresiva para concretar uno de los proyectos educativos más esperados de las últimas décadas.